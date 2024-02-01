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6 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Haftaya BİM’de hangi ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak?

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 01.02.2024 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
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6 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Haftaya BİM’de hangi ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak?

BİM, 6 Şubat'a kadar geçerli olacak yeni indirim kampanyasını duyurdu. Oral-B Şarjlı Diş Fırçası, Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri, Ahşap Aynalı Çekmeceli Çok Amaçlı Organizer, Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı gibi birçok ürün cazip fiyatlarla satışta olacak. Kampanya, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla alışveriş tutkunlarını cezbetmeyi amaçlıyor. İşte BİM haftanın indirim afişi…

BİM mağazaları, 6 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni indirim kampanyasıyla müşterilerine avantajlı alışveriş fırsatları sunuyor. 13 Şubat'a kadar devam edecek kampanya kapsamında, birçok ürün uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak. Filament Led Dekoratif Ampul 279 TL, Işıklı Ahşap Çerçeve 169 TL, Kalpli Led Işık Zinciri 165 TL, Casilli Sütyen Slip Takım 3'lü 245 TL gibi birçok ürün cazip fiyatlarla satışa sunulacak. Kampanya, müşterilere geniş bir ürün yelpazesi ve uygun fiyat avantajları sağlayarak alışveriş tutkunlarını cezbetmeyi amaçlıyor. İşte BİM'in 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu…

BİM 6 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Filament Led Dekoratif Ampul 279 TL

Işıklı Ahşap Çerçeve 169 TL

Küçük Dekoratif Metal Mumluk 69 TL

Büyük Dekoratif Metal Mumluk 79 TL

Kalpli Led Işık Zinciri 165 TL

RGB Led Gece Lambası 85 TL

Casilli Sütyen Slip Takım 3'lü 245 TL

Comfort Family Erkek Ribana Fanila 75 TL

Çocuk Soket Çorap 12,50 TL

Kadın-Erkek Soket Çorap 14,50 TL

Kadın-Erkek Renkli Soket Çorap 34,50 TL

Kadın-Erkek Mıknatıslı Soket Çorap 55 TL

London Thomas Mandal Toka 49 TL

Naturalove Kalp İnci Detaylı Kolye 49,50 TL

Kral Şakir Lisanslı Toka Çocuk 39 TL

Erkek Boxer 69,50 TL

Kadın-Erkek Angie-R95 Parfüm 100 ml 99 TL

Angie El Kremi 30 ml - Lip Balm 15 ml Set 65 TL

Golden Rose Oje 27,50 TL

Golden Rose Maskara 3D Fantastic Lash 79,50 TL

Golden Rose Likit Ruj 79,50 TL

Ahşap Aynalı Çekmeceli Çok Amaçlı Organizer 245 TL

Kapaklı 7 Bölmeli Makyaj Organizeri 69 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 225 TL

Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 170 TL

Binvezir Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr 199 TL

Binvezir Gurme Klasik İnek Peyniri 500 gr 115 TL

Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 47,50 TL

Kerem Labne 3x180 gr 67,50 TL

Kerem Çilekli Labne 200 gr 27,50 TL

Kerem Ballı Kaymak 200 gr 44,50 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 129 TL

Dost Yarım Yağlı Bidon Yoğurt 2 Kg 57,50 TL

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