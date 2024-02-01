6 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Haftaya BİM’de hangi ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak?

BİM mağazaları, 6 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni indirim kampanyasıyla müşterilerine avantajlı alışveriş fırsatları sunuyor. 13 Şubat'a kadar devam edecek kampanya kapsamında, birçok ürün uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak. Filament Led Dekoratif Ampul 279 TL, Işıklı Ahşap Çerçeve 169 TL, Kalpli Led Işık Zinciri 165 TL, Casilli Sütyen Slip Takım 3'lü 245 TL gibi birçok ürün cazip fiyatlarla satışa sunulacak. Kampanya, müşterilere geniş bir ürün yelpazesi ve uygun fiyat avantajları sağlayarak alışveriş tutkunlarını cezbetmeyi amaçlıyor. İşte BİM'in 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu…

BİM 6 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU