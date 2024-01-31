31 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Aktüel Haberleri ŞOK’a bu hafta Samsung çamaşır ve kurutma makinesi geliyor! 31 Ocak ŞOK aktüel indirim kataloğu

ŞOK’a bu hafta Samsung çamaşır ve kurutma makinesi geliyor! 31 Ocak ŞOK aktüel indirim kataloğu

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 31.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
ABONE OL
ŞOK’a bu hafta Samsung çamaşır ve kurutma makinesi geliyor! 31 Ocak ŞOK aktüel indirim kataloğu

31 Ocak tarihli ŞOK aktüel indirim kataloğu, birbirinden çeşitli ürünlerde kaçırılmayacak fırsatları sunuyor. Nevresim takımları, şampuanlar, bebek bezleri, sıvı deterjanlar, gıda ürünleri, mobilyalar, mutfak elektroniği ve hatta cep telefonları gibi yüzlerce ürün, büyük indirimlerle alıcılarını bekliyor. İndirimler 7 Şubata kadar devam edecek.

ŞOK, 31 Ocak 2024 itibariyle marketlerdeki yerini alacak ürünleri içeren indirim kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Tekstilden oyuncağa, kişisel bakımdan temizlik ürünlerine, bebek bezinden gıda ürünlerine, mobilyadan beyaz eşyaya kadar yüzlerce üründe indirim yapacağını duyurdu. 7 Şubat tarihine kadar geçerli olacak bu özel indirim kampanyası, ŞOK'un 81 ildeki mağazalarında aynı anda müşterilere sunulacak. İşte ŞOK indirim listesi…ŞOK 31 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Tek Kişilik Çift Tarafı Pamuklu Battaniye 279 TL,

Çift Kişilik Çift Tarafı Pamuklu Battaniye 349 TL,

Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 275 TL,

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL,

Silikon Mikro Yastık 69,95 TL,

Wellsoft Tv Battaniyesi 159 TL,

Kadın Wellsoft Ev Babeti 49,95 TL,

Çift Kişilik Fitilli Battaniye 399 TL

Kadın / Erkek Keçe Terlik 99,95 TL,

2'li Penti Daima 15 Den Pantolon Çorabı 19,95 TL,

Penti Daima 15 Den Külotlu Çorap 26,95 TL,

Penti Daima 50 Den Külotlu Çorap 47,95 TL,

Penti Daima 50 Den Pantolon Çorabı 21,95 TL,

Kadın Şal Yaka Fitilli Sabahlık 299 TL,

Fantom Girdap CS 90000 Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge 2.599 TL,

400 cc The Bottle Geyik Figürlü Çocuk Matara 79,95 TL

Fly Akordiyon Kalemlik 99 TL

Gokidy Pastalı Çay Tepsi Seti 99,95 TL,

Aksesuarlı Manken Bebek 99,95 TL,

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA