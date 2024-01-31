ŞOK’a bu hafta Samsung çamaşır ve kurutma makinesi geliyor! 31 Ocak ŞOK aktüel indirim kataloğu

ŞOK, 31 Ocak 2024 itibariyle marketlerdeki yerini alacak ürünleri içeren indirim kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Tekstilden oyuncağa, kişisel bakımdan temizlik ürünlerine, bebek bezinden gıda ürünlerine, mobilyadan beyaz eşyaya kadar yüzlerce üründe indirim yapacağını duyurdu. 7 Şubat tarihine kadar geçerli olacak bu özel indirim kampanyası, ŞOK'un 81 ildeki mağazalarında aynı anda müşterilere sunulacak. İşte ŞOK indirim listesi…ŞOK 31 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU