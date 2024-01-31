6 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Haftaya BİM’de hangi ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak?

6 Şubat 2024 itibariyle BİM mağazalarında geçerli olacak yeni indirim kampanyası, birbirinden avantajlı ürünleri müşterilere sunuyor. 13 Şubat tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında, Filament Led Dekoratif Ampul 279 TL, Işıklı Ahşap Çerçeve 169 TL, Küçük Dekoratif Metal Mumluk 69 TL, Büyük Dekoratif Metal Mumluk 79 TL, Kalpli Led Işık Zinciri 165 TL, RGB Led Gece Lambası 85 TL, Casilli Sütyen Slip Takım 3'lü 245 TL, Comfort Family Erkek Ribana Fanila 75 TL, Çocuk Soket Çorap 12,50 TL, Kadın-Erkek Soket Çorap 14,50 TL, Kadın-Erkek Renkli Soket Çorap 34,50 TL, Kadın-Erkek Mıknatıslı Soket Çorap 55 TL, London Thomas Mandal Toka 49 TL, Naturalove Kalp İnci Detaylı Kolye 49,50 TL, Kral Şakir Lisanslı Toka Çocuk 39 TL ve daha pek çok ürün, uygun fiyatlarla satışa sunulacak. İşte BİM'in 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu…

BİM 6 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU