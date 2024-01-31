6 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Haftaya BİM’de hangi ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak?
BİM, 6 Şubat tarihli aktüel ürünler kataloğunu müşterilerine duyurdu. Devam eden indirim kampanyası çerçevesinde Oral-B Şarjlı Diş Fırçası, Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri, Ahşap Aynalı Çekmeceli Çok Amaçlı Organizer, Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı gibi birçok ürün, cazip fiyatlarla satışa sunulacak. Bu kampanya ile müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunan BİM, 6 Şubat tarihine kadar geçerli olacak indirimleriyle alışveriş tutkunlarının ilgisini çekiyor. İşte BİM haftanın indirim afişi…
6 Şubat 2024 itibariyle BİM mağazalarında geçerli olacak yeni indirim kampanyası, birbirinden avantajlı ürünleri müşterilere sunuyor. 13 Şubat tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında, Filament Led Dekoratif Ampul 279 TL, Işıklı Ahşap Çerçeve 169 TL, Küçük Dekoratif Metal Mumluk 69 TL, Büyük Dekoratif Metal Mumluk 79 TL, Kalpli Led Işık Zinciri 165 TL, RGB Led Gece Lambası 85 TL, Casilli Sütyen Slip Takım 3'lü 245 TL, Comfort Family Erkek Ribana Fanila 75 TL, Çocuk Soket Çorap 12,50 TL, Kadın-Erkek Soket Çorap 14,50 TL, Kadın-Erkek Renkli Soket Çorap 34,50 TL, Kadın-Erkek Mıknatıslı Soket Çorap 55 TL, London Thomas Mandal Toka 49 TL, Naturalove Kalp İnci Detaylı Kolye 49,50 TL, Kral Şakir Lisanslı Toka Çocuk 39 TL ve daha pek çok ürün, uygun fiyatlarla satışa sunulacak. İşte BİM'in 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu…
BİM 6 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Filament Led Dekoratif Ampul 279 TL
Işıklı Ahşap Çerçeve 169 TL
Küçük Dekoratif Metal Mumluk 69 TL
Büyük Dekoratif Metal Mumluk 79 TL
Kalpli Led Işık Zinciri 165 TL
RGB Led Gece Lambası 85 TL
Casilli Sütyen Slip Takım 3'lü 245 TL
Comfort Family Erkek Ribana Fanila 75 TL
Çocuk Soket Çorap 12,50 TL
Kadın-Erkek Soket Çorap 14,50 TL
Kadın-Erkek Renkli Soket Çorap 34,50 TL
Kadın-Erkek Mıknatıslı Soket Çorap 55 TL
London Thomas Mandal Toka 49 TL
Naturalove Kalp İnci Detaylı Kolye 49,50 TL
Kral Şakir Lisanslı Toka Çocuk 39 TL
Erkek Boxer 69,50 TL
Kadın-Erkek Angie-R95 Parfüm 100 ml 99 TL
Angie El Kremi 30 ml - Lip Balm 15 ml Set 65 TL
Golden Rose Oje 27,50 TL
Golden Rose Maskara 3D Fantastic Lash 79,50 TL
Golden Rose Likit Ruj 79,50 TL
Ahşap Aynalı Çekmeceli Çok Amaçlı Organizer 245 TL
Kapaklı 7 Bölmeli Makyaj Organizeri 69 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 225 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 170 TL
Binvezir Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr 199 TL
Binvezir Gurme Klasik İnek Peyniri 500 gr 115 TL
Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 47,50 TL
Kerem Labne 3x180 gr 67,50 TL
Kerem Çilekli Labne 200 gr 27,50 TL
Kerem Ballı Kaymak 200 gr 44,50 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 129 TL
Dost Yarım Yağlı Bidon Yoğurt 2 Kg 57,50 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'le yaşadığı ev hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu, bahçeli, lüks villa adeta saray gibi...
- FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD yılın ilk faiz kararı beklentisi ne yönde? 2024 FED toplantı takvimi
- BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2023-2024 | MEB BİLSEM ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- 65 gol 14 asist! İsmail Kartal bu işi biliyor! Fenerbahçeliler düğün bayram edecek
- Güle güle Galatasaray'ın göz bebeği! Bonservisi duyanlar kulaklarına inanamadı...
- YKS başvuru ekranı ne zaman açılacak? 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM sınav takvimi...
- 1999-2000-2002-2005 prim şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşındakilere erken emeklilik için tarih gün hesaplama tablosu
- Suudi Arabistan-Güney Kore maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Miraç Kandili anlamı ve fazileti nedir? 2024 DİYANET kandil günleri...
- Sandık Görevlisi Ücreti 2024 | 31 Mart yerel seçim sandık görevlisi başvuruları başladı mı, şartları neler?
- Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si kocaman oldu! 13 yaşındaki Efe Koçyiğit'i tanıyabilene aşk olsun! İşte son hali...
- Emekliye ilave zamla beraber yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 13.450 TL piyangosu! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Şubat'ta...