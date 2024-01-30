ŞOK’a bu hafta Samsung çamaşır ve kurutma makinesi geliyor! 31 Ocak ŞOK aktüel indirim kataloğu
ŞOK 31 Ocak aktüel indirim kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi belli oldu. Nevresim takımından şampuana, bebek bezinden sıvı deterjana, gıda ürünlerinden mobilyaya, mutfak elektroniğinden cep telefonuna kadar yüzlerce ürünler büyük indirim fırsatı sunuyor. İndirimler 7 Şubata kadar devam edecek.
ŞOK 31 Ocak 2024 itibari ile marketlerdeki yerini alacak ürünleri indirim kataloğu ile tüm müşterilerine açıkladı. Tekstilden oyuncağa, kişisel bakımdan temizlik ürünlerine, bebek bezinden gıda ürünlerine, mobilyadan beyaz eşyaya kadar yüzlerde üründe indirim yapacağını belirtti. 7 Şubat tarihine kadar geçerli olacak indirim kapsamındaki tüm ürünler ŞOK'un 81 ildeki mağazalarında aynı anda satışa sunulacak. İşte ŞOK indirim listesi…
ŞOK 31 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Tek Kişilik Çift Tarafı Pamuklu Battaniye 279 TL,
Çift Kişilik Çift Tarafı Pamuklu Battaniye 349 TL,
Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 275 TL,
Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL,
Silikon Mikro Yastık 69,95 TL,
Wellsoft Tv Battaniyesi 159 TL,
Kadın Wellsoft Ev Babeti 49,95 TL,
Çift Kişilik Fitilli Battaniye 399 TL
Kadın / Erkek Keçe Terlik 99,95 TL,
2'li Penti Daima 15 Den Pantolon Çorabı 19,95 TL,
Penti Daima 15 Den Külotlu Çorap 26,95 TL,
Penti Daima 50 Den Külotlu Çorap 47,95 TL,
Penti Daima 50 Den Pantolon Çorabı 21,95 TL,
Kadın Şal Yaka Fitilli Sabahlık 299 TL,
Fantom Girdap CS 90000 Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge 2.599 TL,
400 cc The Bottle Geyik Figürlü Çocuk Matara 79,95 TL
Fly Akordiyon Kalemlik 99 TL
Gokidy Pastalı Çay Tepsi Seti 99,95 TL,
Aksesuarlı Manken Bebek 99,95 TL,
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