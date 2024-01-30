ŞOK’a bu hafta Samsung çamaşır ve kurutma makinesi geliyor! 31 Ocak ŞOK aktüel indirim kataloğu

ŞOK 31 Ocak 2024 itibari ile marketlerdeki yerini alacak ürünleri indirim kataloğu ile tüm müşterilerine açıkladı. Tekstilden oyuncağa, kişisel bakımdan temizlik ürünlerine, bebek bezinden gıda ürünlerine, mobilyadan beyaz eşyaya kadar yüzlerde üründe indirim yapacağını belirtti. 7 Şubat tarihine kadar geçerli olacak indirim kapsamındaki tüm ürünler ŞOK'un 81 ildeki mağazalarında aynı anda satışa sunulacak. İşte ŞOK indirim listesi…

ŞOK 31 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU