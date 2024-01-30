6 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Haftaya BİM’de hangi ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak?
BİM 6 Şubat aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. İndirimlerin devam ettiği kapmaya dahilinde Oral-B Şarjlı Diş Fırçası, Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri, Ahşap Aynalı Çekmeceli Çok Amaçlı Organizer, Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı ve yüzlercesi ucuza satışa sunulacak. İşte BİM haftanın indirim afişi…
6 Şubat 2024 tarihi itibari ile BİM mağazalarında yerini alacak yeni indirimli ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. 13 Şubat tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Filament Led Dekoratif Ampul 279 TL, Işıklı Ahşap Çerçeve 169 TL, Küçük Dekoratif Metal Mumluk 69 TL, Büyük Dekoratif Metal Mumluk 79 TL, Kalpli Led Işık Zinciri 165 TL, RGB Led Gece Lambası 85 TL, Casilli Sütyen Slip Takım 3'lü 245 TL, Comfort Family Erkek Ribana Fanila 75 TL, Çocuk Soket Çorap 12,50 TL, Kadın-Erkek Soket Çorap 14,50 TL, Kadın-Erkek Renkli Soket Çorap 34,50 TL, Kadın-Erkek Mıknatıslı Soket Çorap 55 TL, London Thomas Mandal Toka 49 TL, Naturalove Kalp İnci Detaylı Kolye 49,50 TL, Kral Şakir Lisanslı Toka Çocuk 39 TL ve daha fazlası uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte BİM'in 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu…
BİM 6 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Filament Led Dekoratif Ampul 279 TL
Işıklı Ahşap Çerçeve 169 TL
Küçük Dekoratif Metal Mumluk 69 TL
Büyük Dekoratif Metal Mumluk 79 TL
Kalpli Led Işık Zinciri 165 TL
RGB Led Gece Lambası 85 TL
Casilli Sütyen Slip Takım 3'lü 245 TL
Comfort Family Erkek Ribana Fanila 75 TL
Çocuk Soket Çorap 12,50 TL
Kadın-Erkek Soket Çorap 14,50 TL
Kadın-Erkek Renkli Soket Çorap 34,50 TL
Kadın-Erkek Mıknatıslı Soket Çorap 55 TL
London Thomas Mandal Toka 49 TL
Naturalove Kalp İnci Detaylı Kolye 49,50 TL
Kral Şakir Lisanslı Toka Çocuk 39 TL
Erkek Boxer 69,50 TL
Kadın-Erkek Angie-R95 Parfüm 100 ml 99 TL
Angie El Kremi 30 ml - Lip Balm 15 ml Set 65 TL
Golden Rose Oje 27,50 TL
Golden Rose Maskara 3D Fantastic Lash 79,50 TL
Golden Rose Likit Ruj 79,50 TL
Ahşap Aynalı Çekmeceli Çok Amaçlı Organizer 245 TL
Kapaklı 7 Bölmeli Makyaj Organizeri 69 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 225 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 170 TL
Binvezir Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr 199 TL
Binvezir Gurme Klasik İnek Peyniri 500 gr 115 TL
Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 47,50 TL
Kerem Labne 3x180 gr 67,50 TL
Kerem Çilekli Labne 200 gr 27,50 TL
Kerem Ballı Kaymak 200 gr 44,50 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 129 TL
Dost Yarım Yağlı Bidon Yoğurt 2 Kg 57,50 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kardeşlerim'in Harika’sıydı! Gözde Türker'in kardeşi bakın hangi şarkıcı çıktı! İbrahim Tatlıses keşfetmiş...
- Kış aylarında en sık görülen hastalık! Uzmanı korunma yöntemlerini anlattı! Bu kişiler risk altında...
- Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 30 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!
- Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan'ın eşi de oyuncuymuş! O dizinin yıldızıydı ama...
- CHP'li İzmir yangın yeri! Çiğli'de partililer isyan ateşini yaktı: Çocuk başkan istemiyoruz
- Kahvenize bu ikisini ekleyin cayır cayır kilo verin! Metobolizmanız ışık hızına çıkacak
- 300.500 TL'ye 92 günde ne kadar kazanırım? 30.000 TL'ye varan net kazanç! 2024 Ocak mevduat faizi getirisi
- Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? Şaban ayının önemi ve faziletleri neler? 2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi
- Galatasaray'dan dünyada ses getirecek transfer! Real Madrid'in eski yıldızı yolda! Tam 15 milyon euro
- Safir yeni bölüm CANLI İZLE | 29 Ocak Pazartesi Safir 22. bölüm tek parça, kesintisiz, full HD, 4K seyret! Feraye'den Yaman'ı kızdıracak hareket!
- Fenerbahçe adeta hazine buldu! 35 milyon euroluk rekor kırılıyor
- Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol'un değişimine çok şaşıracaksınız! Koreli Ayla yıllar sonra...