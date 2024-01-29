29 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Aktüel Haberleri Tarım Kredi Market 29 Ocak indirim kataloğunu yayınladı! TK’da kuru soğan 8,90 TL, portakal 12,75 TL, limon 15,50 TL, elma 22,75 TL, tost peyniri 129,90 TL…

Tarım Kredi Market 29 Ocak indirim kataloğunu yayınladı! TK’da kuru soğan 8,90 TL, portakal 12,75 TL, limon 15,50 TL, elma 22,75 TL, tost peyniri 129,90 TL…

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 29.01.2024 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
ABONE OL
Tarım Kredi Market 29 Ocak indirim kataloğunu yayınladı! TK’da kuru soğan 8,90 TL, portakal 12,75 TL, limon 15,50 TL, elma 22,75 TL, tost peyniri 129,90 TL…

Tarım Kredi Market, 29 Ocak tarihli indirim kataloğunu müşterileriyle paylaştı. 2 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, birçok temel gıda ürünü cazip fiyatlarla sunulacak. Katalogda yer alan fiyatlar arasında kuru soğan 8,90 TL, portakal 12,75 TL, limon 15,50 TL, elma 22,75 TL, tost peyniri 129,90 TL, zeytin 129,90 TL, beyaz peynir 109,90 TL, süzme peynir 49,90 TL ve çay 106,90 TL olarak belirlendi. İşte TK indirim kataloğunda merak edilen tüm ürünler ve fiyatları…

Tarım Kredi Market, son indirim kataloğunu duyurarak tüketicilere çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla sunmaya hazırlanıyor. 2 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya dahilinde, kuru soğan 8,90 TL, portakal 12,75 TL, limon 15,50 TL, elma 22,75 TL, tost peyniri 129,90 TL, zeytin 129,90 TL, beyaz peynir 109,90 TL, süzme peynir 49,90 TL, çay 106,90 TL, tereyağı 59,00 TL, salam 58,75 TL, dondurulmuş patates 43,75 TL, üçgen peynir 39,90 TL, meyve suyu 22,90 TL, ayran 3,95 TL fiyatlarıyla satışa sunulacak. İşte TK 29 Ocak indirim kataloğu…

1 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu görüldü! A101’de bu hafta Moped, Akıllı TV, Fırın, Blender, Köşe Koltuk, Dikey Süpürge uyguna satışta 1 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU GÖRÜLDÜ! A101’DE BU HAFTA MOPED, AKILLI TV, FIRIN, BLENDER, KÖŞE KOLTUK, DİKEY SÜPÜRGE UYGUNA SATIŞTA

TARIM KREDİ 29 OCAK İNDİRİM KATALOĞU!

SOĞAN 8,90 TL


LİMON 14,50 TL


PORTAKAL 12,75 TL


YEŞİL ELMA 22,75 TL


KIRMIZI ELMA 22,75 TL


TK DONDURULMUŞ PATATES 43,75 TL


TL SALAMURA SİYAH ZEYTİN 129,90 TL


TARSÜT YÖRESEL PEYNİR 52,50 TL


DURANLAR TAZE PEYNİR 84,90 TL


TK ALTIN FİLİZ ÇAY 106,90 TL


TK SÜZME PEYNİR 49,90 TL


SÜTAŞ ÜÇGEN PEYNİR 39,90 TL


SÜTAŞ DİLİM TOST PEYNİRİ 89,90 TL


TK MEYVE SUYU ÇEŞİTLERİ 22,90 TL


TK MEYVE SUYU ÇEŞİTLERİ 24,90 TL


TK ÇUBUK BİTKİ ÇAYI


TK SÜT 33,50 TL


TK AROMALI SÜT 37,75 TL


TK AYRAN 3,95 TL


TK MEYVE SUYU ÇEŞİTLERİ 6,50 TL


ETİ PUF ÇEŞİTLERİ 2,45 TL


ÜLKER PAYLAŞMALIK COCOSTAR 15,90 TL


ÜLKER PAYLAŞMALIK ÇİKOLATALI GOFRET 16,90 TL


ÜLKER PAYLAŞMALIK METRO 18,90 TL


ÜLKER PAYLAŞMALIK ÇOKONAT 19,90 TL


OZMO ÇEŞİTLERİ 7,90 TL


ÜLKER PAYLAŞMALIK ALBENİ 19,90 TL


TORKU FAVORİMO KEK 3,75 TL


TORKU BİSKÜVİ 5,00 TL


TORKU MİNİKİ 24,90 TL


TK TAHIL GEVREĞİ 21,90 TL


ÜLKER ÇUBUK KREKER 2,75 TL


TORKU ÇUBUK KREKER 3,90 TL


TK ÇUBUK KREKER 7,50 TL


ETİ CRUX ÇUBUK 8,45 TL


ÜLKER KEKSTRA 4,90 TL


ETİ TOP KEK 4,45 TL


ETİ POP KEK 6,45 TL


ÜLKER TÜP ÇOKOKREM 12,00 TL


SOLO KAĞIT HAVLU 107,90 TL


TK PARMAK SUCUK 114,75 TL


TK OLGUNLAŞTIRILMIŞ BEYAZ PEYNİR 134,50 TL


TK SÜT 20,90 TL


TK MACAR SALAM 58,75 TL


TARSÜT TOST PEYNİRİ 129,90 TL

TARSÜT TEREYAĞI 59,00 TL

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA