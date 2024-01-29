Tarım Kredi Market 29 Ocak indirim kataloğunu yayınladı! TK’da kuru soğan 8,90 TL, portakal 12,75 TL, limon 15,50 TL, elma 22,75 TL, tost peyniri 129,90 TL…
Tarım Kredi Market, 29 Ocak tarihli indirim kataloğunu müşterileriyle paylaştı. 2 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, birçok temel gıda ürünü cazip fiyatlarla sunulacak. Katalogda yer alan fiyatlar arasında kuru soğan 8,90 TL, portakal 12,75 TL, limon 15,50 TL, elma 22,75 TL, tost peyniri 129,90 TL, zeytin 129,90 TL, beyaz peynir 109,90 TL, süzme peynir 49,90 TL ve çay 106,90 TL olarak belirlendi. İşte TK indirim kataloğunda merak edilen tüm ürünler ve fiyatları…
Tarım Kredi Market, son indirim kataloğunu duyurarak tüketicilere çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla sunmaya hazırlanıyor. 2 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya dahilinde, kuru soğan 8,90 TL, portakal 12,75 TL, limon 15,50 TL, elma 22,75 TL, tost peyniri 129,90 TL, zeytin 129,90 TL, beyaz peynir 109,90 TL, süzme peynir 49,90 TL, çay 106,90 TL, tereyağı 59,00 TL, salam 58,75 TL, dondurulmuş patates 43,75 TL, üçgen peynir 39,90 TL, meyve suyu 22,90 TL, ayran 3,95 TL fiyatlarıyla satışa sunulacak. İşte TK 29 Ocak indirim kataloğu…
TARIM KREDİ 29 OCAK İNDİRİM KATALOĞU!
SOĞAN 8,90 TL
LİMON 14,50 TL
ETİ PUF ÇEŞİTLERİ 2,45 TL
ÜLKER PAYLAŞMALIK COCOSTAR 15,90 TL
ÜLKER PAYLAŞMALIK ÇİKOLATALI GOFRET 16,90 TL
TARSÜT TOST PEYNİRİ 129,90 TL
TARSÜT TEREYAĞI 59,00 TL
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