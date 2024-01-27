Tarım Kredi Market 27 Ocak indirim kataloğunu yayınladı! TK’da kuru soğan 8,90 TL, portakal 12,75 TL, limon 15,50 TL, elma 22,75 TL, tost peyniri 129,90 TL…
Tarım Kredi Market, 27 Ocak tarihli indirim kataloğunu yayınladı. 2 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olan kampanyada, kuru soğan 8,90 TL, portakal 12,75 TL, limon 15,50 TL, elma 22,75 TL, tost peyniri 129,90 TL, zeytin 129,90 TL, beyaz peynir 109,90 TL, süzme peynir 49,90 TL ve çay 106,90 TL fiyatlarıyla satışa sunulacak. İşte TK indirim kataloğunda merak edilen tüm ürünler ve fiyatları…
Tarım Kredi Market, yeni indirim kataloğunu yayınladı ve birçok ürünü uygun fiyatlarla tüketicilere sunmaya hazırlanıyor. 2 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında kuru soğan 8,90 TL, portakal 12,75 TL, limon 15,50 TL, elma 22,75 TL, tost peyniri 129,90 TL, zeytin 129,90 TL, beyaz peynir 109,90 TL, süzme peynir 49,90 TL, çay 106,90 TL, tereyağı 59,00 TL, salam 58,75 TL, dondurulmuş patates 43,75 TL, üçgen peynir 39,90 TL, meyve suyu 22,90 TL, ayran 3,95 TL fiyatlarıyla satışa sunulacak. Bu geniş ürün yelpazesi, tüketicilere çeşitli alternatifler sunarken aynı zamanda bütçe dostu alışverişin kapılarını aralıyor. İşte TK 27 Ocak indirim kataloğu…
TARIM KREDİ 27 OCAK İNDİRİM KATALOĞU!
SOĞAN 8,90 TL
LİMON 14,50 TL
ETİ PUF ÇEŞİTLERİ 2,45 TL
ÜLKER PAYLAŞMALIK COCOSTAR 15,90 TL
ÜLKER PAYLAŞMALIK ÇİKOLATALI GOFRET 16,90 TL
TARSÜT TOST PEYNİRİ 129,90 TL
TARSÜT TEREYAĞI 59,00 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak'ın annesini gören bir daha bakıyor! Benzerlikleri olay oldu!
- İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! 1 parçası hafızayı çelik gibi yapıyor
- Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a darp davasında yeni gelişme! Adli Tıp raporunda o detay dikkat çekti!
- Kemal Sunal efsanesi Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı bakın nasıl değişti! Yeşilçam'ın minik yıldızı yıllar sonra...
- 1 haftada 5 kilo verdiriyor! Yağları parçalayan, göbek eriten çay tarifi...
- Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü, yaşıyor mu? Yalı Çapkını 55. bölüm fragmanındaki o sahne...
- 70 yaşındaki Ahmet Sezerel'in son halini gören şaşıp kaldı! Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi...
- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları nereden öğrenilir? "anadolu.edu.tr"
- Ev sahiplerine güzel haber! Hemen listeye bakın! 5 yıllık toplu ödeme alacaksınız
- Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! Zeynel Boyacı'nın ifadeleri kan dondurdu! Arkadaşını ve baldızını bunun için öldürmüş...
- Dünyanın en acayip yılı tüylerinizi diken diken edecek! 1917'de meğer her şey...
- 'Bilesin' repliği herkesin dilinde! Yalı Çapkını'nın Kazım'ı meğer o dizide de oynamış! Diren Polatoğulları tam 20 yıl önce...