Tarım Kredi Market 27 Ocak indirim kataloğunu yayınladı! TK’da kuru soğan 8,90 TL, portakal 12,75 TL, limon 15,50 TL, elma 22,75 TL, tost peyniri 129,90 TL…

Tarım Kredi Market, yeni indirim kataloğunu yayınladı ve birçok ürünü uygun fiyatlarla tüketicilere sunmaya hazırlanıyor. 2 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında kuru soğan 8,90 TL, portakal 12,75 TL, limon 15,50 TL, elma 22,75 TL, tost peyniri 129,90 TL, zeytin 129,90 TL, beyaz peynir 109,90 TL, süzme peynir 49,90 TL, çay 106,90 TL, tereyağı 59,00 TL, salam 58,75 TL, dondurulmuş patates 43,75 TL, üçgen peynir 39,90 TL, meyve suyu 22,90 TL, ayran 3,95 TL fiyatlarıyla satışa sunulacak. Bu geniş ürün yelpazesi, tüketicilere çeşitli alternatifler sunarken aynı zamanda bütçe dostu alışverişin kapılarını aralıyor. İşte TK 27 Ocak indirim kataloğu…

TARIM KREDİ 27 OCAK İNDİRİM KATALOĞU!