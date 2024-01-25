2 ŞUBAT BİM AKTÜEL KATALOĞU: BİM’de başta ev hanımları olmak üzere yüzlerce üründe indirim geliyor!

BİM, 2 Şubat itibariyle başlayacak olan indirimli kampanyası için ürün listesini açıkladı. 9 Şubat tarihine kadar devam edecek kampanya, birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla tüketicilere sunacak. Yeni aktüel ürünler kataloğunda, kahve makinesi, dikey süpürge, LG 55 inç Nanocell TV, robot süpürge, çay makinesi, ankastre set, mini fırın ısıtıcı çeşitleri ve 7,5L'lik airfryer gibi ürünler dikkat çekiyor. Güncel aktüel indirim kataloğundaki ürünlerin fiyatları ise detaylı olarak incelenebilecek. İşte BİM'in şubat ayı indirim afişi…

BİM 2 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL

TCL 43" Smart Google Tv 8.999 TL