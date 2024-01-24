BİM’in şubat ayı kataloğu görüldü! BİM’de başta ev hanımları olmak üzere yüzlerce üründe indirim geliyor! (2-9 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU)
BİM’in şubat ayı kataloğu belli oldu! 2 Şubat - 9 Şubat tarihleri arasından market raflarında yerini alacak ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. Yüzlerce ürünün yer aldığı afişte başta ev hanımlarını mutlu edecek fırsatlar yer alıyor. İşte BİM 2 Şubat aktüel ürünler kataloğu tam liste….
BİM'in 2 Şubat itibari ile market raflarında yerini alacak indirimli ürünlerin tam listesi belli oldu. 9 Şubat tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında birbirinden farklı ürünler ucuza satışa sunulacak. Yeni aktüel ürünler kataloğunda kahve makinesi, dikey süpürge, LG 55 inç Nanocell TV, robot süpürge, çay makinesi, ankastre set, mini fırın ısıtıcı çeşitleri ve 7,5L lik airfryer en çok dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. Peki güncel aktüel indirim kataloğundaki hangi ürünler ne kadardan yer alıyor. İşte BİM'in şubat ayı indirim afişi…
BİM 2 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL
TCL 43" Smart Google Tv 8.999 TL
Dijitsu 65" UHD WebOS Tv 14.799 TL
Dijitsu 50" UHD Android Led Tv 9.299 TL
Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
Heifer Mega Robot Blender Set 899 TL
Range Çay Makinesi 899 TL
Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 6.999 TL
Fakir Lucku Dik Süpürge 999 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL
Kumtel Mini Fırın 1.099 TL
Kumtel FastFryer 1.599 TL
Luxell XXL Fastfryer 2.499 TL
Kumtel Vakum Makinesi 899 TL
Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 499 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL
Büyük Boy Çaydanlık 499 TL
Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 95 TL
Kapaklı Mikser Kabı 39,50 TL
Kapaklı Taşıma Saplı Kek / Börek Fanusu 49,50 TL
Çırpıcı Set 2'li 34,50 TL
Amboss 4 Parça Renkli Karıştırma Kabı 355 TL
Rakle Ölçü Bardağı 300 cc 21,50 TL
Benante Kavanoz 1200 ml 259 TL
Benante Şekerlik 350 ml 129 TL
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