BİM’in şubat ayı kataloğu görüldü! BİM’de başta ev hanımları olmak üzere yüzlerce üründe indirim geliyor! (2-9 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU)

BİM'in 2 Şubat itibari ile market raflarında yerini alacak indirimli ürünlerin tam listesi belli oldu. 9 Şubat tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında birbirinden farklı ürünler ucuza satışa sunulacak. Yeni aktüel ürünler kataloğunda kahve makinesi, dikey süpürge, LG 55 inç Nanocell TV, robot süpürge, çay makinesi, ankastre set, mini fırın ısıtıcı çeşitleri ve 7,5L lik airfryer en çok dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. Peki güncel aktüel indirim kataloğundaki hangi ürünler ne kadardan yer alıyor. İşte BİM'in şubat ayı indirim afişi…

BİM 2 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL

TCL 43" Smart Google Tv 8.999 TL