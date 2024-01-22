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ŞOK 24 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Otomobil severleri ve ev dekorasyonu yapmak isteyenleri cezbedecek fırsat…

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 22.01.2024
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ŞOK 24 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Otomobil severleri ve ev dekorasyonu yapmak isteyenleri cezbedecek fırsat…

ŞOK 24 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınladı! 31 Ocak tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında battaniye modellerinden, aksesuar modellerine, tekstilden araç bakım ve aksesuar ürünlerine kadar yüzlerce ürün ucuza satışa sunulacak. İşte ŞOK’da haftanın merak edilen fırsat ürünleri…

ŞOK 24 Ocak aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. 31 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kataloğunda Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 129 TL, Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 115 TL, Sinbo Mini Abajur 149 TL, Sinbo 3 Katlı Işıklı Raf 449 TL. Kadın Süpersoft Pijama Takımı 280 TL, Kadın Bere Çeşitleri 38,45 TL, Kadın / Erkek Bere Çeşitleri 38,45 TL, Kadın Peluş Çorap 20,95 TL ve Kadın Uyku Çorabı 19,50 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. İşte ŞOK mağazalarında satışa sunulacak uygun fiyatlı ürünler…

ŞOK 24 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 129 TL,

Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 115 TL,

Sinbo Mini Abajur 149 TL,

Sinbo 3 Katlı Işıklı Raf 449 TL

Kadın Süpersoft Pijama Takımı 280 TL,

Kadın Bere Çeşitleri 38,45 TL,



Kadın / Erkek Bere Çeşitleri 38,45 TL,

Kadın Peluş Çorap 20,95 TL

Kadın Uyku Çorabı 19,50 TL

Polar Boyunluklu Bere 38,45 TL,

Erkek Balıkçı Bere 38,45 TL,

Kadın Peluş Çorap 20,95 TL,

Kadın uyku Çorabı 19,50 TL,

Kadın Bere 41,95 TL,

Çizgili Bere 38,45 TL

Bardak Altlığı 59,95 TL,

Parıltı Rüzgar Kupa 49,95 TL,

Kahve Desenli Kare Tepsi 54,95 TL,

Poşet Klipsli Kahve Kaşığı 12,95 TL,

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