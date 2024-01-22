ŞOK 24 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Otomobil severleri ve ev dekorasyonu yapmak isteyenleri cezbedecek fırsat…

ŞOK 24 Ocak aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. 31 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kataloğunda Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 129 TL, Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 115 TL, Sinbo Mini Abajur 149 TL, Sinbo 3 Katlı Işıklı Raf 449 TL. Kadın Süpersoft Pijama Takımı 280 TL, Kadın Bere Çeşitleri 38,45 TL, Kadın / Erkek Bere Çeşitleri 38,45 TL, Kadın Peluş Çorap 20,95 TL ve Kadın Uyku Çorabı 19,50 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. İşte ŞOK mağazalarında satışa sunulacak uygun fiyatlı ürünler…

ŞOK 24 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 129 TL,

Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 115 TL,