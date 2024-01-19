ŞOK 20 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınladı! ŞOK’ta bu hafta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı….
20 Ocak tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu, yeni haftaya özel indirimleri müjdeledi! ŞOK market, 24 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya ile müşterilerine yüzlerce ürünü indirimli fiyatlarla sunacak. Bu avantajlı kampanya, 81 ildeki tüm mağazalarda geçerli olacak ve çeşitli ürünlerde cazip fiyat avantajları sunacak. Ayrıca, belirli ürünlerde peşin fiyatına 6 taksit seçeneği de müşterilere sunulacak. İşte ŞOK yeni indirim kataloğu…
ŞOK'un merakla beklenen 20 Ocak aktüel ürünler kataloğu nihayet görücüye çıktı! 24 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan indirim kampanyasında, müşterilere yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla sunulacak. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında Fenoti 50" Ultra HD Webos Smart Led TV 9.899 TL, Sinbo SCO-5060 Airfryer 2.999 TL, 50'li Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL, Airfryer Sprey Yağlık 59,95 TL, Kumsal Karnıyarık Tencere 349 TL, Kumsal Ezme Tencere 349 TL, Kumsal Ezme Tava 179 TL gibi avantajlı fiyatlarla satışa sunulan ürünler yer alıyor. İşte ŞOK haftanın indirimli ürünleri ve fiyatları…
ŞOK 20 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
KOCHLER Elektrikli Yemek Isıtıcı Sefer Tası 479 TL,
Petcom 3 Katlı Beslenme Kutusu 119 TL
Epson Ecotank L3250 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 4.599 TL
Mikado Wireless Şarj RGB Işıklı Speaker 499 TL,
Mikado Cube Led Işıklı Speaker Hoparlör 399 TL,
S-Link 15W 3 in 1 Magsafe Kablosuz Şarj Cihazı 599 TL,
Fenoti 50" Ultra HD Webos Smart Led Tv 9.899 TL,
Sinbo SCO-5060 Airfryer 2.999 TL,
50'li Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL,
Airfryer Sprey Yağlık 59,95 TL,
Kumsal Karnıyarık Tencere 349 TL,
Kumsal Ezme Tencere 349 TL
Kumsal Ezme Tava 179 TL
Esse Kahvematik Türk Kahvesi Makinesi 799 TL,
6'lı Çelik Yemek Kaşığı 99,95 TL,
6'lı Çelik Yemek Çatalı 79,95 TL,
6'lı Çay Kaşığı 15,95 TL ve Sütlük 79,95 TL
Gokidy Mutfak Seti 129 TL,
Oyuncak Süpürge 99,95 TL,
Suda Halka Atma Oyunu 39,95 TL.
2'li Metal Fırlatıcılı Monster Truck 119 TL,
Gurme Pizza / Hamburger / Tatlı Seti 49,95 TL,
Rakamlı Yer Karosu 129 TL,
Robota Dönüşen Araçlar 49,95 TL,
Pet Aksesuarlı Bebek Arabası 149 TL,
Kaydırak 499 TL,
Askeri Uçak 249 TL,
İtfaiye Uçak 249 TL,
Kuaför Seti 49,95 TL
Metal İtfaiye Araçları 69,95 TL
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