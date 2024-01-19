26 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’in kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? İşte yeni afiş…
BİM, 26 Ocak'ta başlayan ve 2 Şubat'a kadar devam edecek olan indirim kampanyasında birbirinden avantajlı ürünleri kullanıcılarla buluşturuyor. Bu özel fırsatlar arasında öne çıkan ürünler arasında Dijitsu'nun 75" UHD Google Tv'si, pratik kullanımıyla öne çıkan Tezgah Altı Buzdolabı, TCL'nin 32" FHD Android Tv'si, Desenli Çift Kişilik Yorgan, Philips Erkek Bakım Seti, Casper VIA X30 Cep Telefonu, Chef's Tava seti ve Benante yemek seti bulunuyor. İşte BİM tam indirim listesi…
BİM, 26 Ocak'ta başlayan ve 2 Şubat'a kadar sürecek olan aktüel ürünler kampanyası kapsamında birbirinden avantajlı indirimleri müşterilerine sunuyor. Dijitsu 75" UHD Google Tv 23.999 TL, TCL 32" FHD Android Tv 5.699 TL, Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.799 TL gibi birçok ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Ayrıca, Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL, Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL, Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL, Polosmart Connect Smart Tartı 269 TL, Kumtel Midi Fırın 1.499 TL, Nautica Termos 650 ml 599 TL, Polosmart Nostaljik Radyo 349 TL, Joyplus Dans Eden Kaktüs ve BT Speaker 279 TL, Nordica Kazak Tüy Toplama Makinesi 109 TL, Philips Erkek Bakım Seti 379 TL gibi ürünler de kampanya dahilinde satışa sunulacak. BİM'in güncel kataloğunda yer alan bu ürünler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte haftanı indirim afişi...
BİM 26 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dijitsu 75" UHD Google Tv 23.999 TL
TCL 32" FHD Android Tv 5.699 TL
Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.799 TL
Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL
Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL
Polosmart Connect Smart Tartı 269 TL
Kumtel Midi Fırın 1.499 TL
Nautica Termos 650 ml 599 TL
Polosmart Nostaljik Radyo 349 TL
Joyplus Dans Eden Kaktüs ve BT Speaker 279 TL
Nordica Kazak Tüy Toplama Makinesi 109 TL
Philips Erkek Bakım Seti 379 TL
Chef's Tava 28 cm 189 TL
Chef's Sahan 20 cm 139 TL
Pratik İpli Doğrayıcı 139 TL
Benante Büyük Salata Tabağı 69 TL
Benante Ayaklı Figürlü Kupa 159 TL
Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 89 TL
Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 29,50 TL
Naturalove Oval Hasır Sepet 179TL
Naturalove Oval Hasır Ekmeklik / Organizer 139 TL
Glass in love Ayaklı Kahve Yanı Bardak 6'lı 109 TL
Glass in love Renkli Gravürlü Cam Kupa 400 ml 99 TL
Rakle Desenli Su Bardağı 3'lü 59 TL
Bardaklı Başucu Sürahisi 700 ml 75 TL
4 Katlı Modüler Raf 209 TL
Soğan / Patates Saklama Kabı 12 Litre 89 TL
Tuzluk / Biberlik 2'li 18,50 TL
Silikon Set 139 TL
Esnek Taşıma Çantası 65 TL
Saklama Kabı 37,50 TL
Naturalove Bambu Kirli Sepeti 48 Litre 299 TL
Mr.Green Deterjan Hazneli Mop 369 TL
Hobby Life Katlanır Temizlik Seti 299 TL
Banyo Seti 5'li 299 TL
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