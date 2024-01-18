ŞOK 20 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınladı! ŞOK’ta bu hafta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı….

ŞOK'un merakla beklenen 20 Ocak aktüel ürünler kataloğu nihayet görücüye çıktı! 24 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan indirim kampanyasında, müşterilere yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla sunulacak. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında Fenoti 50" Ultra HD Webos Smart Led TV 9.899 TL, Sinbo SCO-5060 Airfryer 2.999 TL, 50'li Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL, Airfryer Sprey Yağlık 59,95 TL, Kumsal Karnıyarık Tencere 349 TL, Kumsal Ezme Tencere 349 TL, Kumsal Ezme Tava 179 TL gibi avantajlı fiyatlarla satışa sunulan ürünler yer alıyor. ŞOK'un sunduğu bu indirim kampanyasıyla müşterilere uygun fiyatlı alışveriş yapma imkanı sunulacak. İşte ŞOK haftanın indirimli ürünleri ve fiyatları…

ŞOK 20 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU