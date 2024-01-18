26 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’in kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? İşte yeni afiş…

BİM 26 Ocak aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin listesi belli oldu. 2 Şubat tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında Dijitsu 75" UHD Google Tv 23.999 TL, TCL 32" FHD Android Tv 5.699 TL, Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.799 TL, Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL, Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL, Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL, Polosmart Connect Smart Tartı 269 TL, Kumtel Midi Fırın 1.499 TL, Nautica Termos 650 ml 599 TL, Polosmart Nostaljik Radyo 349 TL, Joyplus Dans Eden Kaktüs ve BT Speaker 279 TL, Nordica Kazak Tüy Toplama Makinesi 109 TL, Philips Erkek Bakım Seti 379 TL fiyattan satışa sunulacak. BİM'in en yeni listesinde dikkat çeken ürünlerin haricinde yüzlerce ürün daha indirimli fiyattan satışa sunulacak. İşte haftanı indirim afişi

BİM 26 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU