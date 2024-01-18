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26 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’in kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? İşte yeni afiş…

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 18.01.2024
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26 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’in kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? İşte yeni afiş…

BİM 26 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 2 Şubat’a kadar devam edecek indirim listesinde Dijitsu 75" UHD Google Tv, Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı, TCL 32" FHD Android Tv, Desenli Çift Kişilik Yorgan, Philips Erkek Bakım Seti ve Casper VIA X30 Cep Telefonu, Chef's Tava seti, Benante yemek seti uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken ürünler arasında yerini aldı. İşte BİM tam indirim listesi…

BİM 26 Ocak aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin listesi belli oldu. 2 Şubat tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında Dijitsu 75" UHD Google Tv 23.999 TL, TCL 32" FHD Android Tv 5.699 TL, Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.799 TL, Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL, Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL, Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL, Polosmart Connect Smart Tartı 269 TL, Kumtel Midi Fırın 1.499 TL, Nautica Termos 650 ml 599 TL, Polosmart Nostaljik Radyo 349 TL, Joyplus Dans Eden Kaktüs ve BT Speaker 279 TL, Nordica Kazak Tüy Toplama Makinesi 109 TL, Philips Erkek Bakım Seti 379 TL fiyattan satışa sunulacak. BİM'in en yeni listesinde dikkat çeken ürünlerin haricinde yüzlerce ürün daha indirimli fiyattan satışa sunulacak. İşte haftanı indirim afişi

Tarım Kredi Market, 18 Ocak İndirim Kataloğu ile Müşterilerine Cazip Fırsatlar Sunuyor! Salatalık, Soğan, Limon, Çay, Türk Kahvesi ve Fazlası Uygun Fiyatlarla Satışta! TARIM KREDİ MARKET, 18 OCAK İNDİRİM KATALOĞU İLE MÜŞTERİLERİNE CAZİP FIRSATLAR SUNUYOR! SALATALIK, SOĞAN, LİMON, ÇAY, TÜRK KAHVESİ VE FAZLASI UYGUN FİYATLARLA SATIŞTA!

BİM 26 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Dijitsu 75" UHD Google Tv 23.999 TL

TCL 32" FHD Android Tv 5.699 TL

Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.799 TL

Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL

Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL

Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL

Polosmart Connect Smart Tartı 269 TL

Kumtel Midi Fırın 1.499 TL

Nautica Termos 650 ml 599 TL

Polosmart Nostaljik Radyo 349 TL

Joyplus Dans Eden Kaktüs ve BT Speaker 279 TL

Nordica Kazak Tüy Toplama Makinesi 109 TL

Philips Erkek Bakım Seti 379 TL

Chef's Tava 28 cm 189 TL

Chef's Sahan 20 cm 139 TL

Pratik İpli Doğrayıcı 139 TL

Benante Büyük Salata Tabağı 69 TL

Benante Ayaklı Figürlü Kupa 159 TL

Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 89 TL

Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 29,50 TL

Naturalove Oval Hasır Sepet 179TL

Naturalove Oval Hasır Ekmeklik / Organizer 139 TL

Glass in love Ayaklı Kahve Yanı Bardak 6'lı 109 TL

Glass in love Renkli Gravürlü Cam Kupa 400 ml 99 TL

Rakle Desenli Su Bardağı 3'lü 59 TL

Bardaklı Başucu Sürahisi 700 ml 75 TL

4 Katlı Modüler Raf 209 TL

Soğan / Patates Saklama Kabı 12 Litre 89 TL

Tuzluk / Biberlik 2'li 18,50 TL

Silikon Set 139 TL

Esnek Taşıma Çantası 65 TL

Saklama Kabı 37,50 TL

Naturalove Bambu Kirli Sepeti 48 Litre 299 TL

Mr.Green Deterjan Hazneli Mop 369 TL

Hobby Life Katlanır Temizlik Seti 299 TL

Banyo Seti 5'li 299 TL

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