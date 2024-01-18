26 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’in kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? İşte yeni afiş…
BİM 26 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 2 Şubat’a kadar devam edecek indirim listesinde Dijitsu 75" UHD Google Tv, Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı, TCL 32" FHD Android Tv, Desenli Çift Kişilik Yorgan, Philips Erkek Bakım Seti ve Casper VIA X30 Cep Telefonu, Chef's Tava seti, Benante yemek seti uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken ürünler arasında yerini aldı. İşte BİM tam indirim listesi…
BİM 26 Ocak aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin listesi belli oldu. 2 Şubat tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında Dijitsu 75" UHD Google Tv 23.999 TL, TCL 32" FHD Android Tv 5.699 TL, Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.799 TL, Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL, Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL, Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL, Polosmart Connect Smart Tartı 269 TL, Kumtel Midi Fırın 1.499 TL, Nautica Termos 650 ml 599 TL, Polosmart Nostaljik Radyo 349 TL, Joyplus Dans Eden Kaktüs ve BT Speaker 279 TL, Nordica Kazak Tüy Toplama Makinesi 109 TL, Philips Erkek Bakım Seti 379 TL fiyattan satışa sunulacak. BİM'in en yeni listesinde dikkat çeken ürünlerin haricinde yüzlerce ürün daha indirimli fiyattan satışa sunulacak. İşte haftanı indirim afişi
BİM 26 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dijitsu 75" UHD Google Tv 23.999 TL
TCL 32" FHD Android Tv 5.699 TL
Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.799 TL
Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL
Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL
Polosmart Connect Smart Tartı 269 TL
Kumtel Midi Fırın 1.499 TL
Nautica Termos 650 ml 599 TL
Polosmart Nostaljik Radyo 349 TL
Joyplus Dans Eden Kaktüs ve BT Speaker 279 TL
Nordica Kazak Tüy Toplama Makinesi 109 TL
Philips Erkek Bakım Seti 379 TL
Chef's Tava 28 cm 189 TL
Chef's Sahan 20 cm 139 TL
Pratik İpli Doğrayıcı 139 TL
Benante Büyük Salata Tabağı 69 TL
Benante Ayaklı Figürlü Kupa 159 TL
Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 89 TL
Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 29,50 TL
Naturalove Oval Hasır Sepet 179TL
Naturalove Oval Hasır Ekmeklik / Organizer 139 TL
Glass in love Ayaklı Kahve Yanı Bardak 6'lı 109 TL
Glass in love Renkli Gravürlü Cam Kupa 400 ml 99 TL
Rakle Desenli Su Bardağı 3'lü 59 TL
Bardaklı Başucu Sürahisi 700 ml 75 TL
4 Katlı Modüler Raf 209 TL
Soğan / Patates Saklama Kabı 12 Litre 89 TL
Tuzluk / Biberlik 2'li 18,50 TL
Silikon Set 139 TL
Esnek Taşıma Çantası 65 TL
Saklama Kabı 37,50 TL
Naturalove Bambu Kirli Sepeti 48 Litre 299 TL
Mr.Green Deterjan Hazneli Mop 369 TL
Hobby Life Katlanır Temizlik Seti 299 TL
Banyo Seti 5'li 299 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyada sadece Türkiye'de bulunuyor! Altın yanında değersiz kalıyor! Tam 50 milyar dolarlık...
- Turgut Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Ak Parti Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un kariyeri ve biyografisi…
- 1999 öncesi ve 2000, 2008 arası sigortalılara müjde! EYT'yi kaçırana 5 yıl erken emeklilik geliyor! BAĞKUR 7200 prim günle...
- 1 ayda 8 kilo verip 49 kiloya indi! Oyuncu Pelin Karahan zayıflamak için bunu uygulamış...
- AFAD son dakika duyurdu: Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- 1 dersten kalınca belge alınır mı 2024? Karnede zayıf varken belge verilir mi? Takdir teşekkür alma şartları....
- Türklerin beyaz altını: Tıkanan damarları açıyor! LDL kolesterolü hızlıca düşüren tek besin...
- Not ortalaması kaç olursa takdir teşekkür belgesi alınır 2024? 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf karne ortalama hesaplama nasıl yapılır?
- YSK YEREL SEÇİM TAKVİMİ 2024: Yerel seçimler (belediye seçimleri) ne zaman, hangi gün yapılacak?
- Dünyanın en kirli havasına sahip ülkeler sıralandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?
- Erken emeklilikte yeni ERKEK-KADIN yaş tablosu! Prim sayısı 1800 günle 47 yaşa iniyor! 2008 öncesi SGK kaydı olanlar...
- Emekliye müjdeli haber geldi çattı! %5'lik ek artışla zamlı maaş listesi çıktı! TCKN sonu 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 olanlara...