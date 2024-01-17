19 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu geldi! BİM'de 55" UHD Android TV, Toz Torbasız Elektrikli Süpürge ve Mikrodalga Fırın fiyatlarıyla öne çıkıyor.

BİM, 19 Ocak tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınlayarak 26 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak büyük bir indirim kampanyasını duyurdu. Kampanya dahilinde sunulan ürünlerin fiyatları da belli oldu. Nordmende 55" UHD Android TV 10.499 TL, Senna 32" HD Android TV 4.299 TL, Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.799 TL, Braun Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL, Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL, Arnica Blender Seti 999 TL, HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL, Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL, Joyplus Işıklı Mini Bluetooth Hoparlör 125 TL, Hareketli Diz Üstü Bilgisayar Yükseltici 249 TL, Polosmart Tablet Telefon Tutucu 39 TL, Raflı Çalışma Masası ise uygun fiyatı ile 999 TL olarak belirlendi. Bu geniş ürün yelpazesi, müşterilere birçok avantajlı alışveriş seçeneği sunacak. İşte BİM'in en yeni indirim afişi…

BİM 19 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU