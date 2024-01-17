18 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu! A101'de Akıllı TV, Canon yazıcı, Elektrikli Motor, Kiwi hava nemlendirici cazip fiyatlarla satışta
A101, 18 Ocak itibariyle başlayan aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine uzun vadeli bir indirim şöleni sunuyor. 26 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan bu özel kampanya, birbirinden avantajlı fiyatlarla dikkat çekiyor. APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, REGAL Beyaz Cam Ankastre Set, şık Masa Takımı, pratik Kiwi Cam Çay Makinesi, büyüleyici Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led TV ve Homend Toastbuster Tost Makinesi gibi birçok ürün, indirimli fiyatlarla müşterilerle buluşuyor. İşte A101 haftanın yıldızları…
A101, 18 Ocak'ta başlayan aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine 25 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek büyük bir indirim kampanyası sunuyor. Elektronik ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlarla dolu olan kampanyada Toshiba 43" Full HD Android TV 9.499 TL, HI-LEVEL 55" Ultra HD Smart TV 11.499 TL, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart LED TV 5.999 TL, Canon Tank Yazıcı 3.899 TL, Realme 9 Pro Dual 5G Cep Telefonu 7.999 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 13.999 TL, REGAL Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL, Kiwi Cam Çay Makinesi 999 TL, Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 329 TL, Kiwi Cam Elektrikli Cezve 329 TL, Starcom USB Bardak Isıtıcı 37,90 TL, Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 499 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 239 TL gibi cazip fiyatlar müşterilerle buluşuyor. İşte haftanın indirim afişi…
A101 18 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 24.999 TL
Toshiba 43" Full HD Android Tv 9.499 TL
HI-LEVEL 55" Ultra HD Smart Tv 11.499 TL
Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.999 TL
Canon Tank Yazıcı 3.899 TL
Realme 9 Pro Dual 5G Cep Telefonu 7.999 TL
Realme 10 Dual Rmx3630 Cep Telefonu 8.999 TL
SEG CM 710 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.999 TL
SEG Mekanik Sİlindirik Termosifon 4.299 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 13.999 TL
REGAL Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL
Kiwi Cam Çay Makinesi 999 TL
Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 329 TL
Kiwi Cam Elektrikli Cezve 329 TL
Kiwi Dik Süpürge 649 TL
Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 599 TL
Starcom USB Bardak Isıtıcı 37,90 TL
Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 499 TL
Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 239 TL
Homend Pottoman Plus Türk Kahve Makinesi 749 TL
Homend Handmaid Çubuk Blender 479 TL
Homend Foodrunner El Mikseri 459 TL
Homend Toastbuster Tost Makinesi 1.099 TL
Hascevher Granit Karnıyarık Tencere 299 TL
Hascevher Granit Tava 149 TL
Hascevher Tencere 299 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ 2024: (1,2,3,4,5,6. sınıf) İlkokul, ortaokul öğrenciler için motive edici karne görüşü örnekleri...
- Türkiye'deki 'En mutlu şehir' açıklandı! O ilimiz 2023 yılında 1. sıraya yerleşti!
- Kırklareli isminin nereden geldiği belli oldu: İşte şehirlerin Osmanlı dönemindeki adları…
- KARNE GÜNÜ (SÖMESTR) TARİHİ 2024: 1. dönem karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?
- Göbek yağlarını 1 haftada eritiyor! Hızlı kilo verdiren 4 muhteşem içecek!
- THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama: Yenişehir Evleri Arnavutköy çekilişi ne zaman 2024? 1+1, 2+1, 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI!
- Alper Gezeravcı uzaya ne zaman, saat kaçta uzaya gidecek? 2024 ISS NASA İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı yolculuğu kaç gün sürecek, hangi tarihte dönecek?
- e-Devlet SON DAKİKA | 17 Ocak e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? e-Devlet giriş sorunu düzeldi mi, nasıl düzelir?
- ZAMLI Dul ve Yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? 4A-4B %75-50-25 orana ek artış! Ölüm aylığı alanlara 2024 Ocak ödeme tablosu...
- 7550, 7850, 8250, 9700 TL maaş dönemi bitti! 7.500'den fazla 12.000'den az maaş alana 2024 OCAK ZAMLI liste çıktı! Ek artış dahil...
- Kışın çamaşır kurutma derdine son! Japonların anında kupkuru yapan 6 formülü
- Emekli maaşına %37,57+11.68'lik ek refah puanı artışı! SGK-SSK, BAĞ-KUR, Tarım'lıya yeni zamlı KÖK aylıklar listelendi! 7.500 TL alana en düşük....