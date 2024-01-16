Tarım Kredi Market, 16 Ocak İndirim Kataloğu ile Müşterilerine Cazip Fırsatlar Sunuyor! Salatalık, Soğan, Limon, Çay, Türk Kahvesi ve Fazlası Uygun Fiyatlarla Satışta!
Tarım Kredi Market, bugün yayınladığı 16 Ocak tarihli katalog ile müşterilerine çeşitli avantajlı indirim fırsatları sunuyor. 19 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan kampanya, birçok temel üründe büyük indirimleri içeriyor. Portakal, salatalık, soğan, limon, elma, çay, Türk kahvesi, nar suyu, salep, bal, tahin, pastil, çikolata, sürahi, bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, toz tarçın gibi pek çok ürün, özel indirimli fiyatlarla müşterilere sunulacak. İşte merak edilen indirim kataloğu…
Tarım Kredi Market, 16 Ocak tarihli indirim kataloğuyla müşterilerine kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. 19 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan kampanya, birçok üründe özel indirimlerle dolu. TK Demleme Tiryaki çay 94,90 TL, TK Damla Sakız Aromalı Türk Kahvesi 23,90 TL, Sıkma Nar Suyu 52,90 TL, Sütaş Salep 39,90 TL, TK Süzme Bal 77,90 TL, TK Tahin 41 TL, Pastil 19,90 TL, Torku Çikolata Bar 12,90 TL, Sürahi 39,90 TL, Elit Sıvı Krem Temizleyici 24,90 TL, Elik Sıvı Bulaşık Deterjanı 64,90 TL, Viking Yumuşatıcı 63,90 TL ve TK Toz Tarçın 11,25 TL gibi cazip fiyatlarla satışa sunulan ürünler, ekonomik alışveriş imkanı sağlıyor. İşte fiyatlar…
TARIM KREDİ MARKET 13 OCAK İNDİRİM KATALOĞU
PORTAKAL 13,75 TL
SALATALIK 23,90 TL
TK SÜZEN POŞET ÇAY 19,90 TL
TK ÇUBUK BİTKİ ÇAYI ÇEŞİTLERİ 19,90 TL
TK DAMLA SAKIZ AROMALI TÜRK KAHVESİ 23,90 TL
TK DİBEK TÜRK KAHVESİ 33,90 TL
MİNNETTAR SICAK İÇECEK ÇEŞİTLERİ 28,90 TL
MİNNETTAR TEK İÇİMLİK İÇECEK ÇEŞİTLERİ 2,95 TL
TK BERGAMOT AROMALI ÇAY 500GR 46,90 TL
TK KARADENİZ SİYAH ÇAY 98 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli maaşına %37,57+11.68'lik ek refah puanı artışı! SGK-SSK, BAĞ-KUR, Tarım'lıya yeni zamlı KÖK aylıklar listelendi! 7.500 TL alana en düşük....
- Arapgir, Battalgazi, Darende ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları
- Manisa Şehzadeler, Yunusemre ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti belediye başkan adayları
- Manisa Selendi, Soma, Turgutlu ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti belediye başkan adayları
- Manisa Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Manisa ilçe belediye başkan adayları
- Kırkağaç, Köprübaşı, Kula ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Manisa ilçe belediye başkan adayları
- Demirci, Gölmarmara, Gördes ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Manisa ilçe belediye başkan adayları
- Ahmetli, Akhisar, Alaşehir ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Manisa ilçe belediye başkan adayları
- Pütürge Yazıhan Yeşilyurt ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları
- Akçadağ Arguvan Kuluncak ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları
- Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları
- 90'dan 49 kiloya düştü! Damla Ersubaşı bu yöntemle tam 41 kilo vermişti! Şimdi ise...