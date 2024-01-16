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Haberler Aktüel Haberleri 18 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu! A101'de Akıllı TV, Canon yazıcı, Elektrikli Motor, Kiwi hava nemlendirici cazip fiyatlarla satışta

18 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu! A101'de Akıllı TV, Canon yazıcı, Elektrikli Motor, Kiwi hava nemlendirici cazip fiyatlarla satışta

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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18 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de Akıllı TV, Canon yazıcı, Elektrikli Motor, Kiwi hava nemlendirici cazip fiyatlarla satışta

A101, 18 Ocak itibariyle başlayan aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine uzun vadeli bir indirim şöleni sunuyor. 26 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan bu özel kampanya, birbirinden avantajlı fiyatlarla dikkat çekiyor. APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, REGAL Beyaz Cam Ankastre Set, şık Masa Takımı, pratik Kiwi Cam Çay Makinesi, büyüleyici Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led TV ve Homend Toastbuster Tost Makinesi gibi birçok ürün, indirimli fiyatlarla müşterilerle buluşuyor. İşte A101 haftanın yıldızları…

A101, 18 Ocak'ta başlayan aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine 25 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek büyük bir indirim kampanyası sunuyor. Elektronik ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlarla dolu olan kampanyada Toshiba 43" Full HD Android TV 9.499 TL, HI-LEVEL 55" Ultra HD Smart TV 11.499 TL, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart LED TV 5.999 TL, Canon Tank Yazıcı 3.899 TL, Realme 9 Pro Dual 5G Cep Telefonu 7.999 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 13.999 TL, REGAL Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL, Kiwi Cam Çay Makinesi 999 TL, Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 329 TL, Kiwi Cam Elektrikli Cezve 329 TL, Starcom USB Bardak Isıtıcı 37,90 TL, Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 499 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 239 TL gibi cazip fiyatlar müşterilerle buluşuyor. İşte haftanın indirim afişi

19 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu geldi! BİM’de 55 UHD Android TV, Toz Torbasız Elektrikli Süpürge ve Mikrodalga Fırın fiyatlarıyla öne çıkıyor. 19 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU GELDİ! BİM'DE 55" UHD ANDROİD TV, TOZ TORBASIZ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE VE MİKRODALGA FIRIN FİYATLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR.

A101 18 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 24.999 TL

Toshiba 43" Full HD Android Tv 9.499 TL

HI-LEVEL 55" Ultra HD Smart Tv 11.499 TL

Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.999 TL

Canon Tank Yazıcı 3.899 TL

Realme 9 Pro Dual 5G Cep Telefonu 7.999 TL

Realme 10 Dual Rmx3630 Cep Telefonu 8.999 TL

SEG CM 710 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.999 TL

SEG Mekanik Sİlindirik Termosifon 4.299 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 13.999 TL

REGAL Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL

Kiwi Cam Çay Makinesi 999 TL

Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 329 TL

Kiwi Cam Elektrikli Cezve 329 TL

Kiwi Dik Süpürge 649 TL

Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 599 TL

Starcom USB Bardak Isıtıcı 37,90 TL

Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 499 TL

Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 239 TL

Homend Pottoman Plus Türk Kahve Makinesi 749 TL

Homend Handmaid Çubuk Blender 479 TL

Homend Foodrunner El Mikseri 459 TL

Homend Toastbuster Tost Makinesi 1.099 TL

Hascevher Granit Karnıyarık Tencere 299 TL

Hascevher Granit Tava 149 TL

Hascevher Tencere 299 TL

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