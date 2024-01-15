Tarım Kredi Market 15 Ocak indirim kataloğu yayınlandı! Salatalık, Soğan, Limon, Çay, Türk Kahvesi, Salep, Bal, Tahin, Pastil uygun fiyata satışta
Tarım Kredi Market, bugün yayınladığı 15 Ocak tarihli katalog ile müşterilerine bir dizi cazip indirim fırsatı sunuyor. Kampanya, 19 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak ve birçok temel üründe büyük indirimler içeriyor. Portakal, salatalık, soğan, limon, elma, çay, Türk kahvesi, nar suyu, salep, bal, tahin, pastil, çikolata, sürahi, bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, toz tarçın gibi birçok ürün, özel indirimli fiyatlarla müşterilere sunulacak. Bu fırsatları kaçırmamak için 19 Ocak'a kadar Tarım Kredi Market şubelerini ziyaret etmeyi unutmayın.
Tarım Kredi Market, 15 Ocak tarihli indirim kataloğuyla müşterilerine kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. 19 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında birçok ürün özel indirimlerle raflardaki yerini aldı. TK Demleme Tiryaki çay 94,90 TL, TK Damla Sakız Aromalı Türk Kahvesi 23,90 TL, Sıkma Nar Suyu 52,90 TL, Sütaş Salep 39,90 TL, TK Süzme Bal 77,90 TL, TK Tahin 41 TL, Pastil 19,90 TL, Torku Çikolata Bar 12,90 TL, Sürahi 39,90 TL, Elit Sıvı Krem Temizleyici 24,90 TL, Elik Sıvı Bulaşık Deterjanı 64,90 TL, Viking Yumuşatıcı 63,90 TL ve TK Toz Tarçın 11,25 TL gibi cazip fiyatlarla satışa sunulan ürünler, ekonomik alışveriş imkanı sağlıyor. Bu özel kampanya, müşterilere geniş bir ürün yelpazesi ile avantajlı alışverişin kapılarını aralıyor.
TARIM KREDİ MARKET 13 OCAK İNDİRİM KATALOĞU
PORTAKAL 13,75 TL
SALATALIK 23,90 TL
TK SÜZEN POŞET ÇAY 19,90 TL
TK ÇUBUK BİTKİ ÇAYI ÇEŞİTLERİ 19,90 TL
TK DAMLA SAKIZ AROMALI TÜRK KAHVESİ 23,90 TL
TK DİBEK TÜRK KAHVESİ 33,90 TL
MİNNETTAR SICAK İÇECEK ÇEŞİTLERİ 28,90 TL
MİNNETTAR TEK İÇİMLİK İÇECEK ÇEŞİTLERİ 2,95 TL
TK BERGAMOT AROMALI ÇAY 500GR 46,90 TL
TK KARADENİZ SİYAH ÇAY 98 TL
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