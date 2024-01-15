ŞOK 17 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: ŞOK’ta bu hafta airfrayer, kahve makinesi, pişirme kağıdı, tencere seti, battaniye uygun fiyattan satılıyor

ŞOK'un merakla beklenen 17 Ocak aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünler belli oldu. 24 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyasında yüzlerce ürün indirimli fiyattan satışa sunulacak. Haftanın yıldızlarında bu hafta Fenoti 50" Ultra HD Webos Smart Led Tv 9.899 TL, Sinbo SCO-5060 Airfryer 2.999 TL, 50'li Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL, Airfryer Sprey Yağlık 59,95 TL, Kumsal Karnıyarık Tencere 349 TL, Kumsal Ezme Tencere 349 TL, Kumsal Ezme Tava 179 TL fiyat etiketi ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. İşte ŞOK haftanın indirimli ürünleri ve fiyatları

ŞOK 17 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU