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Haberler Aktüel Haberleri ŞOK 17 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: ŞOK’ta bu hafta airfrayer, kahve makinesi, pişirme kağıdı, tencere seti, battaniye uygun fiyattan satılıyor

ŞOK 17 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: ŞOK’ta bu hafta airfrayer, kahve makinesi, pişirme kağıdı, tencere seti, battaniye uygun fiyattan satılıyor

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 15.01.2024
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ŞOK 17 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: ŞOK’ta bu hafta airfrayer, kahve makinesi, pişirme kağıdı, tencere seti, battaniye uygun fiyattan satılıyor

ŞOK 17 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni hafta ile birlikte yüzlerce ürünü indirimli fiyat etiketi ile satışa sunacağını açıklayan ŞOK, 24 Ocak 2024 tarihine kadar 81 ilde tüm mağazalarında ürünlerin satışına başlayacak. Ayrıca zincir market bazı ürünlerde peşin fiyatına 6 taksit seçeneği ile satışlar gerçekleştirecek. İşte ŞOK yeni indirim kataloğu…

ŞOK'un merakla beklenen 17 Ocak aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünler belli oldu. 24 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyasında yüzlerce ürün indirimli fiyattan satışa sunulacak. Haftanın yıldızlarında bu hafta Fenoti 50" Ultra HD Webos Smart Led Tv 9.899 TL, Sinbo SCO-5060 Airfryer 2.999 TL, 50'li Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL, Airfryer Sprey Yağlık 59,95 TL, Kumsal Karnıyarık Tencere 349 TL, Kumsal Ezme Tencere 349 TL, Kumsal Ezme Tava 179 TL fiyat etiketi ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. İşte ŞOK haftanın indirimli ürünleri ve fiyatları

ŞOK 17 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Fenoti 50" Ultra HD Webos Smart Led Tv 9.899 TL,

Sinbo SCO-5060 Airfryer 2.999 TL,

50'li Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL,

Airfryer Sprey Yağlık 59,95 TL,

Kumsal Karnıyarık Tencere 349 TL,

Kumsal Ezme Tencere 349 TL

Kumsal Ezme Tava 179 TL

Esse Kahvematik Türk Kahvesi Makinesi 799 TL,

6'lı Çelik Yemek Kaşığı 99,95 TL,

6'lı Çelik Yemek Çatalı 79,95 TL,

6'lı Çay Kaşığı 15,95 TL ve Sütlük 79,95 TL

Gokidy Mutfak Seti 129 TL,

Oyuncak Süpürge 99,95 TL,

Suda Halka Atma Oyunu 39,95 TL.

2'li Metal Fırlatıcılı Monster Truck 119 TL,

Gurme Pizza / Hamburger / Tatlı Seti 49,95 TL,

Rakamlı Yer Karosu 129 TL,

Robota Dönüşen Araçlar 49,95 TL,

Pet Aksesuarlı Bebek Arabası 149 TL,

Kaydırak 499 TL,

Askeri Uçak 249 TL,

İtfaiye Uçak 249 TL,

Kuaför Seti 49,95 TL

Metal İtfaiye Araçları 69,95 TL

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