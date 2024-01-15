19 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de 55" UHD Android Tv, Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, Mikrodalga Fırın fiyatı ile dikkat çekti

BİM, 19 Ocak tarihli aktüel ürünler kataloğunu açıkladı ve 26 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak bir indirim kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında yer alan ürünlerin fiyatları da açıklandı. Nordmende 55" UHD Android TV 10.499 TL, Senna 32" HD Android TV 4.299 TL, Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.799 TL, Braun Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL, Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL, Arnica Blender Seti 999 TL, HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL, Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL, Joyplus Işıklı Mini Bluetooth Hoparlör 125 TL, Hareketli Diz Üstü Bilgisayar Yükseltici 249 TL, Polosmart Tablet Telefon Tutucu 39 TL, Raflı Çalışma Masası ise 999 TL'lik uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Bu indirim kampanyası kapsamında yer alan yüzlerce ürünle birlikte, müşterilere birçok avantajlı alışveriş seçeneği sunulacak. İşte BİM'in en yeni indirim afişi…

BİM 19 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU