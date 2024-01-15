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Haberler Aktüel Haberleri 19 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de 55" UHD Android Tv, Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, Mikrodalga Fırın fiyatı ile dikkat çekti

19 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de 55" UHD Android Tv, Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, Mikrodalga Fırın fiyatı ile dikkat çekti

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 15.01.2024 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
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19 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de 55 UHD Android Tv, Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, Mikrodalga Fırın fiyatı ile dikkat çekti

BİM'in 19 Ocak tarihli aktüel ürünler kataloğu, 26 Ocak 2024 tarihine kadar sürecek olan bir indirim kampanyasını müjdeledi. Bu kampanya, birçok çekici ürünü içeriyor. Nordmende 55" UHD Android TV, Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın, Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı, Braun Filtre Kahve Makinesi ve ABS Büyük Boy Valiz gibi ürünler, uygun fiyatları ile öne çıkıyor ve müşterilerin ilgisini çekiyor. Bu fırsatları kaçırmamak için 26 Ocak'a kadar BİM mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın. İşte BİM haftanın indirim listesi

BİM, 19 Ocak tarihli aktüel ürünler kataloğunu açıkladı ve 26 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak bir indirim kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında yer alan ürünlerin fiyatları da açıklandı. Nordmende 55" UHD Android TV 10.499 TL, Senna 32" HD Android TV 4.299 TL, Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.799 TL, Braun Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL, Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL, Arnica Blender Seti 999 TL, HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL, Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL, Joyplus Işıklı Mini Bluetooth Hoparlör 125 TL, Hareketli Diz Üstü Bilgisayar Yükseltici 249 TL, Polosmart Tablet Telefon Tutucu 39 TL, Raflı Çalışma Masası ise 999 TL'lik uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Bu indirim kampanyası kapsamında yer alan yüzlerce ürünle birlikte, müşterilere birçok avantajlı alışveriş seçeneği sunulacak. İşte BİM'in en yeni indirim afişi

ŞOK 13 Ocak aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL’ye satışta ŞOK 13 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! ŞOK’TA SİNGER TİFTİK MAKİNESİ 249 TL, KADIN / ERKEK GONDOL TERLİK 64,95 TL, KADIN UYKU ÇORABI 27,95 TL’YE SATIŞTA
11 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’de Dik süpürge, akıllı TV ve saat, kablosuz kulaklık ve daha yüzlerce ürün ucuza satılacak 11 OCAK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! A101’DE DİK SÜPÜRGE, AKILLI TV VE SAAT, KABLOSUZ KULAKLIK VE DAHA YÜZLERCE ÜRÜN UCUZA SATILACAK
2024 Yılının ilk indirimli ürünleri açıkladı! 2024 YILININ İLK İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ AÇIKLADI!

BİM 19 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Nordmende 55" UHD Android Tv 10.499 TL

Nordmende 50" UHD Android Tv 9.299 TL

Nordmende 43" FHD Smart Tv 6.699 TL

Senna 32" HD Android Tv 4.299 TL

Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.799 TL

Braun Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL

Arnica Blender Seti 999 TL

HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL

HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 4.799 TL

Honor Choice K5 Pro Tws Kulaklık 999 TL

Honor Choice K5 Lite Tws Kulaklık 699 TL

Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL

Joyplus Işıklı Mini Bluetooth Hoparlör 125 TL

Hareketli Diz Üstü Bilgisayar Yükseltici 249 TL

Polosmart Tablet Telefon Tutucu 39 TL

Raflı Çalışma Masası 999 TL

Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 259 TL

Newton Denge Topları 105 TL

Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.199 TL

Tefal Düdüklü Tencere 3.799 TL

Derin Saklama Kabı 18 199 TL

Derin Saklama Kabı 20 229 TL

Derin Saklama Kabı 24 269 TL

Kğtahya Porselen Rölfeyli Yemek Takımı 799 TL

Granit Tencere Seti 1.499 TL

Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 279 TL

LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 39,50 TL

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