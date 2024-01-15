18 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de Akıllı TV, Canon yazıcı, Elektrikli Motor, Kiwi hava nemlendirici uygun fiyata satılacak

A101, 18 Ocak'ta başlayan aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine 25 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek büyük bir indirim kampanyası sunuyor. Elektronik ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlarla dolu olan kampanyada Toshiba 43" Full HD Android TV 9.499 TL, HI-LEVEL 55" Ultra HD Smart TV 11.499 TL, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart LED TV 5.999 TL, Canon Tank Yazıcı 3.899 TL, Realme 9 Pro Dual 5G Cep Telefonu 7.999 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 13.999 TL, REGAL Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL, Kiwi Cam Çay Makinesi 999 TL, Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 329 TL, Kiwi Cam Elektrikli Cezve 329 TL, Starcom USB Bardak Isıtıcı 37,90 TL, Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 499 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 239 TL gibi cazip fiyatlar müşterilerle buluşuyor. Bu avantajlı kampanya ile müşterilere ekonomik alışveriş imkanı sunuluyor. İşte haftanın indirim afişi…

A101 18 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU