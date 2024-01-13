Tarım Kredi Market 13 Ocak indirim kataloğu yayınlandı! Salatalık, Soğan, Limon, Çay, Türk Kahvesi, Salep, Bal, Tahin, Pastil uygun fiyata satışta
Tarım Kredi Market 13 Ocak tarihli yeni kataloğunu yayınladı. 19 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kapsamında Portakal, Salatalık, Soğan, Limon, Elma, Çay, Türk Kahvesi, Nar suyu, Salep, Bal, Tahin, Pastil, Çikolata, Sürahi, Bulaşık Deterjanı, Yumuşatıcı, Toz Tarçın ve daha fazlası indirimli fiyattan satışa sunulacak. İşte TK haftanın indirim afişi…
Tarım Kredi Market 13 Ocak indirim kataloğunda yer ala ürünleri açıkladı ve market raflarındaki yerlerine yerleştirdi. 19 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında TK Demleme Tiryaki çay 94,90 TL, TK Damla Sakız Aromalı Türk Kahvesi 23,90 TL, Sıkma Nar Suyu 52,90 TL, Sütaş Salep 39,90 TL, TK Süzme Bal 77,90 TL, TK Tahin 41 TL, Pastil 19,90 TL, Torku Çikolata Bar12,90 TL, Sürahi 39,90 TL, Elit Sıvı Krem Temizleyici 24,90 TL, Elik Sıvı Bulaşık Deterjanı 64,90 TL, Viking Yumuşatıcı 63,90 TL, TK Toz Tarçın 11,25 TL fiyattan satışa sunuluyor. İşte TK haftanın indirimli ürünleri...
TARIM KREDİ MARKET 13 OCAK İNDİRİM KATALOĞU
PORTAKAL 13,75 TL
SALATALIK 23,90 TL
TK SÜZEN POŞET ÇAY 19,90 TL
TK ÇUBUK BİTKİ ÇAYI ÇEŞİTLERİ 19,90 TL
TK DAMLA SAKIZ AROMALI TÜRK KAHVESİ 23,90 TL
TK DİBEK TÜRK KAHVESİ 33,90 TL
MİNNETTAR SICAK İÇECEK ÇEŞİTLERİ 28,90 TL
MİNNETTAR TEK İÇİMLİK İÇECEK ÇEŞİTLERİ 2,95 TL
TK BERGAMOT AROMALI ÇAY 500GR 46,90 TL
TK KARADENİZ SİYAH ÇAY 98 TL
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