Tarım Kredi Market 13 Ocak indirim kataloğu yayınlandı! Salatalık, Soğan, Limon, Çay, Türk Kahvesi, Salep, Bal, Tahin, Pastil uygun fiyata satışta

Tarım Kredi Market 13 Ocak indirim kataloğunda yer ala ürünleri açıkladı ve market raflarındaki yerlerine yerleştirdi. 19 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında TK Demleme Tiryaki çay 94,90 TL, TK Damla Sakız Aromalı Türk Kahvesi 23,90 TL, Sıkma Nar Suyu 52,90 TL, Sütaş Salep 39,90 TL, TK Süzme Bal 77,90 TL, TK Tahin 41 TL, Pastil 19,90 TL, Torku Çikolata Bar12,90 TL, Sürahi 39,90 TL, Elit Sıvı Krem Temizleyici 24,90 TL, Elik Sıvı Bulaşık Deterjanı 64,90 TL, Viking Yumuşatıcı 63,90 TL, TK Toz Tarçın 11,25 TL fiyattan satışa sunuluyor. İşte TK haftanın indirimli ürünleri...

TARIM KREDİ MARKET 13 OCAK İNDİRİM KATALOĞU