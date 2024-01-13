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Tarım Kredi Market 13 Ocak indirim kataloğu yayınlandı! Salatalık, Soğan, Limon, Çay, Türk Kahvesi, Salep, Bal, Tahin, Pastil uygun fiyata satışta

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 13.01.2024 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
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Tarım Kredi Market 13 Ocak indirim kataloğu yayınlandı! Salatalık, Soğan, Limon, Çay, Türk Kahvesi, Salep, Bal, Tahin, Pastil uygun fiyata satışta

Tarım Kredi Market 13 Ocak tarihli yeni kataloğunu yayınladı. 19 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kapsamında Portakal, Salatalık, Soğan, Limon, Elma, Çay, Türk Kahvesi, Nar suyu, Salep, Bal, Tahin, Pastil, Çikolata, Sürahi, Bulaşık Deterjanı, Yumuşatıcı, Toz Tarçın ve daha fazlası indirimli fiyattan satışa sunulacak. İşte TK haftanın indirim afişi

Tarım Kredi Market 13 Ocak indirim kataloğunda yer ala ürünleri açıkladı ve market raflarındaki yerlerine yerleştirdi. 19 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında TK Demleme Tiryaki çay 94,90 TL, TK Damla Sakız Aromalı Türk Kahvesi 23,90 TL, Sıkma Nar Suyu 52,90 TL, Sütaş Salep 39,90 TL, TK Süzme Bal 77,90 TL, TK Tahin 41 TL, Pastil 19,90 TL, Torku Çikolata Bar12,90 TL, Sürahi 39,90 TL, Elit Sıvı Krem Temizleyici 24,90 TL, Elik Sıvı Bulaşık Deterjanı 64,90 TL, Viking Yumuşatıcı 63,90 TL, TK Toz Tarçın 11,25 TL fiyattan satışa sunuluyor. İşte TK haftanın indirimli ürünleri...

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TARIM KREDİ MARKET 13 OCAK İNDİRİM KATALOĞU

PORTAKAL 13,75 TL

SALATALIK 23,90 TL

SOĞAN 7,50 TL

MAYER LİMON 14,25 TL

YEŞİL ELMA 22,50 TL

KIRMIZI ELMA 22,50 TL

TK DEMİNDE TİRYAKİ SİYAH ÇAY 94,90 TL

DOĞUŞ DEMLİK POŞET ÇAY 34,90 TL

TK SÜZEN POŞET ÇAY 19,90 TL

TK ÇUBUK BİTKİ ÇAYI ÇEŞİTLERİ 19,90 TL

TK DAMLA SAKIZ AROMALI TÜRK KAHVESİ 23,90 TL

TK DİBEK TÜRK KAHVESİ 33,90 TL

MİNNETTAR SICAK İÇECEK ÇEŞİTLERİ 28,90 TL

MİNNETTAR TEK İÇİMLİK İÇECEK ÇEŞİTLERİ 2,95 TL

TK SIKMA NAR SUYU 52,90 TL

TK SÜTLÜ SALEP 71,90 TL

SÜTAŞ SALEP 39,90 TL

SÜTAŞ ÇİKOLATALI SÜT 35 TL

TK YARIM YAĞLI SÜT 19,50 TL

TK SÜZME BAL 77,50 TL

TK TAHİN 41 TL

ANADOLU LİMON SOSU 15,90 TL

AÇIKEL SADE TAHİN HELVASI 500 GR 41,90 TL

ÜLKER PASTİL ÇEŞİTLERİ 19,90 TL

ÜLKER PETİBÖR BİSKÜVİ 32,90 TL

ETİ BURÇAK BİSKÜVİ 27,90 TL

TORKU GOFRET 16,90 TL

TARTİNİ 13,90 TL

MİSKO GOFRET 11,90 TL

ÜLKER ÇOKOPRENS BİSKÜVİ 23,90 TL

ÜLKER PROBİS BİSKÜVİ 23,90 TL

TORKU KARE ÇİKOLATA 12,90 TL

AMFORA SÜRAHİ 39,90 TL

TK PROTEİN BAR 14,90 TL

SLEEPY BİO NATURAL BEBEK BEZİ 227,90 TL

ELİT KREM DETERJAN 24,90 TL

VİKİNG YUMUŞATICI 63,90 TL

ELİT SIVI BULAŞIK DETERJANI 64,90 TL

FIRS SENSATİONS 21 TL

FIRS 60 DK 21 TL

TİPİTİP 21 TL

FİRST 60 DK 16 TL

MİLKA BONİBON 17,25 TL

OLİPS MİNİ MİNTS 13,50 TL

KENT TOPİTOP 32,90 TL

OLİPS ÇEŞİTLERİ 10,50 TL

TK TOZ TARÇIN 11,25 TL

TK DEMLİK POŞET ÇAY 27,90 TL

ÇAYKUR ALTINBAŞ DEMLİK POŞET ÇAY 49 TL

TK FİLİZ ÇAY 500GR 54,90 TL

TK BERGAMOT AROMALI ÇAY 500GR 46,90 TL

TK KARADENİZ SİYAH ÇAY 98 TL

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