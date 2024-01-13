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Haberler Aktüel Haberleri 18 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de Akıllı TV, Canon yazıcı, Elektrikli Motor, Kiwi hava nemlendirici uygun fiyata satılacak

18 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de Akıllı TV, Canon yazıcı, Elektrikli Motor, Kiwi hava nemlendirici uygun fiyata satılacak

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 13.01.2024 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
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18 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de Akıllı TV, Canon yazıcı, Elektrikli Motor, Kiwi hava nemlendirici uygun fiyata satılacak

18 Ocak'ta başlayan A101 aktüel ürünler kataloğu, 26 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek bir indirim kampanyasına ev sahipliği yapıyor. Bu özel kampanya kapsamında, APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, REGAL Beyaz Cam Ankastre Set, Masa Takımı, Kiwi Cam Çay Makinesi, Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led TV ve Homend Toastbuster Tost Makinesi gibi birçok ürün cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte A101 haftanın yıldızları…

18 Ocak'ta başlayan A101 aktüel ürünler kataloğu, 25 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan bir indirim kampanyasını müşterilere sunuyor. Bu kampanya kapsamında birçok elektronik ürün cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Toshiba 43" Full HD Android TV 9.499 TL, HI-LEVEL 55" Ultra HD Smart TV 11.499 TL, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart LED TV 5.999 TL, Canon Tank Yazıcı 3.899 TL, Realme 9 Pro Dual 5G Cep Telefonu 7.999 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 13.999 TL, REGAL Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL, Kiwi Cam Çay Makinesi 999 TL, Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 329 TL, Kiwi Cam Elektrikli Cezve 329 TL, Starcom USB Bardak Isıtıcı 37,90 TL, Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 499 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 239 TL fiyat etiketleriyle müşterilerle buluşuyor. İşte haftanın indirim afişi

19 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de 55 UHD Android Tv, Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, Mikrodalga Fırın fiyatı ile dikkat çekti 19 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! BİM’DE 55" UHD ANDROİD TV, TOZ TORBASIZ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE, MİKRODALGA FIRIN FİYATI İLE DİKKAT ÇEKTİ

A101 18 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 24.999 TL

Toshiba 43" Full HD Android Tv 9.499 TL

HI-LEVEL 55" Ultra HD Smart Tv 11.499 TL

Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.999 TL

Canon Tank Yazıcı 3.899 TL

Realme 9 Pro Dual 5G Cep Telefonu 7.999 TL

Realme 10 Dual Rmx3630 Cep Telefonu 8.999 TL

SEG CM 710 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.999 TL

SEG Mekanik Sİlindirik Termosifon 4.299 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 13.999 TL

REGAL Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL

Kiwi Cam Çay Makinesi 999 TL

Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 329 TL

Kiwi Cam Elektrikli Cezve 329 TL

Kiwi Dik Süpürge 649 TL

Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 599 TL

Starcom USB Bardak Isıtıcı 37,90 TL

Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 499 TL

Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 239 TL

Homend Pottoman Plus Türk Kahve Makinesi 749 TL

Homend Handmaid Çubuk Blender 479 TL

Homend Foodrunner El Mikseri 459 TL

Homend Toastbuster Tost Makinesi 1.099 TL

Hascevher Granit Karnıyarık Tencere 299 TL

Hascevher Granit Tava 149 TL

Hascevher Tencere 299 TL

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