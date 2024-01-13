18 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de Akıllı TV, Canon yazıcı, Elektrikli Motor, Kiwi hava nemlendirici uygun fiyata satılacak
18 Ocak'ta başlayan A101 aktüel ürünler kataloğu, 26 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek bir indirim kampanyasına ev sahipliği yapıyor. Bu özel kampanya kapsamında, APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped, REGAL Beyaz Cam Ankastre Set, Masa Takımı, Kiwi Cam Çay Makinesi, Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led TV ve Homend Toastbuster Tost Makinesi gibi birçok ürün cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte A101 haftanın yıldızları…
18 Ocak'ta başlayan A101 aktüel ürünler kataloğu, 25 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan bir indirim kampanyasını müşterilere sunuyor. Bu kampanya kapsamında birçok elektronik ürün cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Toshiba 43" Full HD Android TV 9.499 TL, HI-LEVEL 55" Ultra HD Smart TV 11.499 TL, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart LED TV 5.999 TL, Canon Tank Yazıcı 3.899 TL, Realme 9 Pro Dual 5G Cep Telefonu 7.999 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 13.999 TL, REGAL Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL, Kiwi Cam Çay Makinesi 999 TL, Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 329 TL, Kiwi Cam Elektrikli Cezve 329 TL, Starcom USB Bardak Isıtıcı 37,90 TL, Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 499 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 239 TL fiyat etiketleriyle müşterilerle buluşuyor. İşte haftanın indirim afişi…
A101 18 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 24.999 TL
Toshiba 43" Full HD Android Tv 9.499 TL
HI-LEVEL 55" Ultra HD Smart Tv 11.499 TL
Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.999 TL
Canon Tank Yazıcı 3.899 TL
Realme 9 Pro Dual 5G Cep Telefonu 7.999 TL
Realme 10 Dual Rmx3630 Cep Telefonu 8.999 TL
SEG CM 710 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.999 TL
SEG Mekanik Sİlindirik Termosifon 4.299 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 13.999 TL
REGAL Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 10.999 TL
Kiwi Cam Çay Makinesi 999 TL
Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 329 TL
Kiwi Cam Elektrikli Cezve 329 TL
Kiwi Dik Süpürge 649 TL
Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 599 TL
Starcom USB Bardak Isıtıcı 37,90 TL
Kiwi Ultrasonik Hava Nemlendirici 499 TL
Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 239 TL
Homend Pottoman Plus Türk Kahve Makinesi 749 TL
Homend Handmaid Çubuk Blender 479 TL
Homend Foodrunner El Mikseri 459 TL
Homend Toastbuster Tost Makinesi 1.099 TL
Hascevher Granit Karnıyarık Tencere 299 TL
Hascevher Granit Tava 149 TL
Hascevher Tencere 299 TL
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