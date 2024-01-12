19 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de 55" UHD Android Tv, Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, Mikrodalga Fırın fiyatı ile dikkat çekti
BİM'in 19 Ocak tarihli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 26 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek olan indirim kampanyası, birçok cazip ürünü içermektedir. Nordmende 55" UHD Android TV, Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın, Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı, Braun Filtre Kahve Makinesi ve ABS Büyük Boy Valiz gibi ürünler, uygun fiyatları ile dikkat çekmekte ve en çok merak edilenler arasında bulunmaktadır. İşte BİM haftanın indirim listesi
BİM'in 19 Ocak tarihli aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve fiyatları açıklandı. 26 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya çerçevesinde, Nordmende 55" UHD Android TV 10.499 TL, Senna 32" HD Android TV 4.299 TL, Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.799 TL, Braun Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL, Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL, Arnica Blender Seti 999 TL, HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL, Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL, Joyplus Işıklı Mini Bluetooth Hoparlör 125 TL, Hareketli Diz Üstü Bilgisayar Yükseltici 249 TL, Polosmart Tablet Telefon Tutucu 39 TL, Raflı Çalışma Masası ise 999 TL'lik uygun fiyatı ile dikkat çekti. İndirim afişinde yer alan yüzlerce ürünle birlikte, müşterilere birçok avantajlı alışveriş seçeneği sunulacak. İşte BİM'in en yeni indirim afişi…
BİM 19 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Nordmende 55" UHD Android Tv 10.499 TL
Nordmende 50" UHD Android Tv 9.299 TL
Nordmende 43" FHD Smart Tv 6.699 TL
Senna 32" HD Android Tv 4.299 TL
Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.799 TL
Braun Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL
Arnica Blender Seti 999 TL
HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL
HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 4.799 TL
Honor Choice K5 Pro Tws Kulaklık 999 TL
Honor Choice K5 Lite Tws Kulaklık 699 TL
Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL
Joyplus Işıklı Mini Bluetooth Hoparlör 125 TL
Hareketli Diz Üstü Bilgisayar Yükseltici 249 TL
Polosmart Tablet Telefon Tutucu 39 TL
Raflı Çalışma Masası 999 TL
Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 259 TL
Newton Denge Topları 105 TL
Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.199 TL
Tefal Düdüklü Tencere 3.799 TL
Derin Saklama Kabı 18 199 TL
Derin Saklama Kabı 20 229 TL
Derin Saklama Kabı 24 269 TL
Kğtahya Porselen Rölfeyli Yemek Takımı 799 TL
Granit Tencere Seti 1.499 TL
Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 279 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 39,50 TL
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