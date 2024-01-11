19 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de 55" UHD Android Tv, Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, Mikrodalga Fırın fiyatı ile dikkat çekti

BİM 19 Ocak aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve fiyatları belli oldu. 26 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Nordmende 55" UHD Android Tv 10.499 TL, Senna 32" HD Android Tv 4.299 TL, Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.799 TL, Braun Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL, Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL, Arnica Blender Seti 999 TL, HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL, Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL, Joyplus Işıklı Mini Bluetooth Hoparlör 125 TL, Hareketli Diz Üstü Bilgisayar Yükseltici 249 TL, Polosmart Tablet Telefon Tutucu 39 TL, Raflı Çalışma Masası 999 TL'lik uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Söz konusu ürünlerin beraberinde indirim afişinde yüzlerce ürün daha uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte BİM'in en yeni indirim afişi…

BİM 19 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU