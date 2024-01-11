11 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’de Dik süpürge, akıllı TV ve saat, kablosuz kulaklık ve daha yüzlerce ürün ucuza satılacak

A101, 11 Ocak 2024 tarihinde başlattığı aktüel ürünler kampanyasıyla müşterilere geniş bir yelpazede avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyor. 18 Ocak 2024'e kadar geçerli olan kampanyada birçok kategorideki ürünlerde büyük indirimler uygulanacak. Televizyon kategorisinde Toshiba 50" Ultra HD Smart TV 11.499 TL, HI-LEVEL 65" UHD Smart LED TV 14.799 TL, ONVO 32" HD Uydu Alıcılı LED TV 3.499 TL gibi cazip fiyatlarla sunulurken, elektronik ürünler arasında Reeder S19 MAX Cep Telefonu 3.299 TL, HiKING A43 Cep Telefonu 4.599 TL dikkat çekiyor. Ev aletleri kategorisinde SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 9.999 TL, Kiwi Overlok Makinesi 4.399 TL gibi uygun fiyatlı ürünler yer alıyor. Temizlik ürünleri arasında ise Fantom Pratic/DC 500 Dik Süpürge 299 TL, Fantom Carbon DC 500 Dikey Süpürge 1.099 TL gibi seçenekler bulunuyor. Mutfak gereçleri ise Arzum AR1167 Starblend Multi Blender Seti 1.399 TL, Kiwi KC 8203 Şarjlı Gıda Doğrayıcı 249 TL gibi avantajlı fiyatlarla müşterilere sunulacak. Ayrıca, katalogda yer alan yüzlerce ürün de uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen müşterilere çeşitli seçenekler sunacak.

A101 11 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU