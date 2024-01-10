11 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Aktüel Haberleri Tarım Kredi Market 11 Ocak indirim kataloğu: TK’da Kuru Soğan 7,50 TL, Portakal 12,50 TL, Limon 13,90 TL, Salatalık 22,90 TL, Yerli Muz 26,70 TL’den satışta

Tarım Kredi Market 11 Ocak indirim kataloğu: TK’da Kuru Soğan 7,50 TL, Portakal 12,50 TL, Limon 13,90 TL, Salatalık 22,90 TL, Yerli Muz 26,70 TL’den satışta

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 11.01.2024 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
ABONE OL
Tarım Kredi Market 11 Ocak indirim kataloğu: TK’da Kuru Soğan 7,50 TL, Portakal 12,50 TL, Limon 13,90 TL, Salatalık 22,90 TL, Yerli Muz 26,70 TL’den satışta

Tarım Kredi Market, 11 Ocak'ta müşterilerine özel olarak sunduğu indirim kataloğu ile avantajlı alışveriş fırsatları sunuyor. 12 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan indirim listesinde, Kuru Soğan 7,50 TL, Portakal 12,50 TL, Limon 13,90 TL, Salatalık 22,90 TL, Deveci Armut 26,50 TL, Yerli Muz 26,70 TL ve TMO Pirinç 2KG sadece 38 TL'den satışa sunuluyor. İşte haftanın indirimli ürünler listesi…

Tarım Kredi Market, 11 Ocak'ta başlattığı geniş kapsamlı indirim kampanyasıyla birçok temel gıda ürününü tüketicilere uygun fiyatlarla sunuyor. 12 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında; Kuru Soğan 7,50 TL, Portakal 12,50 TL, Limon 13,90 TL, Salatalık 22,90 TL, Deveci Armut 26,50 TL, Yerli Muz 26,70 TL, TMO Pirinç 2KG 38 TL, Domates Salçası 36,90 TL, TK Kırmızı Mercimek 32,90 TL, TK Doğal Tarhana 39,90 TL, TK Karışık Turşu 19,90 TL, TK Ayçiçek Yağı 39,50 TL ve TKS Süzme Yoğurt ise 55 TL'den satışa sunuluyor. Bu avantajlı kampanya, tüketicilere ekonomik alışveriş imkanı sağlarken, Tarım Kredi Market'in kaliteli ürünleriyle buluşmalarını kolaylaştırıyor. İşte TK indirim afişleri…

11 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’de Dik süpürge, akıllı TV ve saat, kablosuz kulaklık ve daha yüzlerce ürün ucuza satılacak 11 OCAK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! A101’DE DİK SÜPÜRGE, AKILLI TV VE SAAT, KABLOSUZ KULAKLIK VE DAHA YÜZLERCE ÜRÜN UCUZA SATILACAK
ŞOK 13 Ocak aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL’ye satışta ŞOK 13 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! ŞOK’TA SİNGER TİFTİK MAKİNESİ 249 TL, KADIN / ERKEK GONDOL TERLİK 64,95 TL, KADIN UYKU ÇORABI 27,95 TL’YE SATIŞTA
12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu: Kahve makinesi, set üstü ocak, kettle, pankek tavası, tencere seti ve daha fazlası ucuza satışa sunulacak 12 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: KAHVE MAKİNESİ, SET ÜSTÜ OCAK, KETTLE, PANKEK TAVASI, TENCERE SETİ VE DAHA FAZLASI UCUZA SATIŞA SUNULACAK

TARIM KREDİ MARKET 11 OCAK İNDİRİM KATALOĞU

KURU SOĞAN 7,50 TL

PORTAKAL 12,50 TL

LİMON 13,90 TL

SALATALIK 22,90 TL

DEVECİ ARMUT 26,50 TL

YERLİ MUZ 26,70 TL

TMO GROSKİ PİRİNÇ 38 TL


TK KIRMIZI MERCİMEK 32,90 TL


TK YEŞİL MERCİMEK 39,90 TL


TK ŞEHRİYE ÇEŞİTLERİ 13,90 TL


TK KASAP SUCUK 133,90 TL


TL DOĞAL TARHANA 39,90 TL


TK BİBER TURŞUSU 12,90 TL


TK KARIŞIK TURŞU 19,90 TL


TK BİBERİYE TURŞUSU 25,90 TL


TK AYÇİÇEK YAĞI 39,50 TL


TK TATLI BİBER SALÇASI 66,90 TL


TK NAR EKŞİSİ 52,90 TL


TK ACI BİBER TURŞUSU 29,90 TL


TK BOHÇA MANTI 25,90 TL


TKS SÜZME YOĞURT 55 TL


TK BARBUNYA 69,90 TL


TK BULGUR ÇEŞİTLERİ 21,90 TL


ANADOLU NOHUT 38,50 TL


TK KURU FASULYE 59,90 TL


ANADOLU DOMATES SALÇASI 36,90 TL

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA