Tarım Kredi Market 10 Ocak indirim kataloğu: TK’da Kuru Soğan 7,50 TL, Portakal 12,50 TL, Limon 13,90 TL, Salatalık 22,90 TL, Yerli Muz 26,70 TL’den satışta

Tarım Kredi Market, 10 Ocak'ta başlattığı indirim kampanyasıyla birçok temel gıda ürününü uygun fiyatlarla tüketicilere sunuyor. 12 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında Kuru Soğan 7,50 TL, Portakal 12,50 TL, Limon 13,90 TL, Salatalık 22,90 TL, Deveci Armut 26,50 TL, Yerli Muz 26,70 TL, TMO Pirinç 2KG 38 TL, Domates Salçası 36,90 TL, TK Kırmızı Mercimek 32,90 TL, TK Doğal Tarhana 39,90 TL, TK Karışık Turşu 19,90 TL, TK Ayçiçek Yağı 39,50 TL ve TKS Süzme Yoğurt ise 55 TL'den satışa sunuluyor.

TARIM KREDİ MARKET 7 OCAK İNDİRİM KATALOĞU