Tarım Kredi Market 10 Ocak indirim kataloğu: TK’da Kuru Soğan 7,50 TL, Portakal 12,50 TL, Limon 13,90 TL, Salatalık 22,90 TL, Yerli Muz 26,70 TL’den satışta
Tarım Kredi Market, 10 Ocak'ta müşterilerine yönelik sunduğu indirim kataloğu ile avantajlı alışveriş fırsatları sunuyor. 12 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan indirim listesinde, Kuru Soğan 7,50 TL, Portakal 12,50 TL, Limon 13,90 TL, Salatalık 22,90 TL, Deveci Armut 26,50 TL, Yerli Muz 26,70 TL ve TMO Pirinç 2KG sadece 38 TL'den satışa sunuluyor. İşte haftanın indirimli ürünler listesi…
Tarım Kredi Market, 10 Ocak'ta başlattığı indirim kampanyasıyla birçok temel gıda ürününü uygun fiyatlarla tüketicilere sunuyor. 12 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında Kuru Soğan 7,50 TL, Portakal 12,50 TL, Limon 13,90 TL, Salatalık 22,90 TL, Deveci Armut 26,50 TL, Yerli Muz 26,70 TL, TMO Pirinç 2KG 38 TL, Domates Salçası 36,90 TL, TK Kırmızı Mercimek 32,90 TL, TK Doğal Tarhana 39,90 TL, TK Karışık Turşu 19,90 TL, TK Ayçiçek Yağı 39,50 TL ve TKS Süzme Yoğurt ise 55 TL'den satışa sunuluyor.
11 OCAK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! A101’DE AKILLI TV VE SAAT, KABLOSUZ KULAKLIK, DİK SÜPÜRGE VE DAHA YÜZLERCE ÜRÜN UCUZA SATILACAK
ŞOK 13 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! ŞOK’TA SİNGER TİFTİK MAKİNESİ 249 TL, KADIN / ERKEK GONDOL TERLİK 64,95 TL, KADIN UYKU ÇORABI 27,95 TL’YE SATIŞTA
12 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: KAHVE MAKİNESİ, SET ÜSTÜ OCAK, KETTLE, PANKEK TAVASI, TENCERE SETİ VE DAHA FAZLASI UCUZA SATIŞA SUNULACAK
TARIM KREDİ MARKET 7 OCAK İNDİRİM KATALOĞU
KURU SOĞAN 7,50 TL
PORTAKAL 12,50 TL
ANADOLU NOHUT 38,50 TL
TK KURU FASULYE 59,90 TL
ANADOLU DOMATES SALÇASI 36,90 TL
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Ocak 2024 Çarşamba okul var mı, tatil mi edildi? Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli! Valilik "Kar tatili" açıklaması
- TOGG yeni model ne zaman satışa çıkacak? TOGG T10F modeli fiyatı ne kadar? TOGG Fastback özellikleri...
- 2024 Ocak ayı bitmeden verilecek! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 10.000 TL - 12.000 TL! Emekli maaşına ek ödeme...
- SGK DUYURDU! Bu hastalıkları geçirenler listeye girdi! Direkt emekli maaşı alacaklar...
- 88'den 50 kiloya düştü! Yağmur Sarıoğlu zayıflama sırrını verdi! Sabah ve akşam...
- GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin kazandı?
- Bursa Karacabey, Keles, Kestel ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları
- Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroluk stoper hayırlı olsun! Yer yerinden oynayacak
- WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!
- RECEP AYI ile ilgili AYET ve HADİSLER | Recep ayı fazileti ve anlamı nedir? Haram aylar ne zaman, ne demek?
- AK Parti Van Çaldıran, Çatak, Erciş Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Van AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Van Bahçesaray, Başkale Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi