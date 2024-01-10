ŞOK 13 Ocak aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL’ye satışta

ŞOK market, 13 Ocak'ta başlayan aktüel ürünler kampanyasıyla müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. 20 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek kampanyada Erkek Oduncu Gömlek 175 TL, Kadın Polar Alt 129 TL, Thermoform Termal Üst İçlik 149 TL, Thermoform Termal Alt İçlik 149 TL, Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın/Erkek Gondol Terlik 64,95 TL gibi uygun fiyatlı ürünler öne çıkıyor. Ayrıca, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL, 3'lü Erkek Çorabı 39,95 TL, Kadın Wellsoft Ev Patiği 39,95 TL gibi ev tekstili ürünleri de kampanya dahilinde yer alıyor. ŞOK mağazalarında yapılan alışverişlerde bazı ürünlerde geçerli olmak koşuluyla peşin fiyatına 6 taksit imkanı da müşterilere sunuluyor. Kaçırılmayacak fırsatlarla dolu bu kampanya, alışveriş tutkunları için cazip bir alışveriş deneyimi vadediyor.

ŞOK 13 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU