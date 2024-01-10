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Haberler Aktüel Haberleri ŞOK 13 Ocak aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL’ye satışta

ŞOK 13 Ocak aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL’ye satışta

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 10.01.2024 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
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ŞOK 13 Ocak aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL’ye satışta

ŞOK market, 13 Ocak'ta yayımladığı aktüel ürünler kataloğu ile dikkat çekiyor. 20 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, Erkek Oduncu Gömlek 175 TL, Kadın Polar Alt 129 TL, Thermoform Termal Üst İçlik 149 TL, Thermoform Termal Alt İçlik 149 TL, Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın/Erkek Gondol Terlik ise 64,95 TL fiyat etiketiyle müşterilere sunuluyor. Kaçırılmayacak fırsatlarla dolu bu kampanya, alışveriş tutkunları için avantajlı bir alışveriş deneyimi sunuyor. İşte ŞOK’un merak edilen indirimli ürünleri….

ŞOK market, 13 Ocak'ta başlayan aktüel ürünler kampanyasıyla müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. 20 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek kampanyada Erkek Oduncu Gömlek 175 TL, Kadın Polar Alt 129 TL, Thermoform Termal Üst İçlik 149 TL, Thermoform Termal Alt İçlik 149 TL, Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın/Erkek Gondol Terlik 64,95 TL gibi uygun fiyatlı ürünler öne çıkıyor. Ayrıca, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL, 3'lü Erkek Çorabı 39,95 TL, Kadın Wellsoft Ev Patiği 39,95 TL gibi ev tekstili ürünleri de kampanya dahilinde yer alıyor. ŞOK mağazalarında yapılan alışverişlerde bazı ürünlerde geçerli olmak koşuluyla peşin fiyatına 6 taksit imkanı da müşterilere sunuluyor. Kaçırılmayacak fırsatlarla dolu bu kampanya, alışveriş tutkunları için cazip bir alışveriş deneyimi vadediyor.

2024 Yılının ilk indirimli ürünleri açıkladı! 2024 YILININ İLK İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ AÇIKLADI!
12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu: Kahve makinesi, set üstü ocak, kettle, pankek tavası, tencere seti ve daha fazlası ucuza satışa sunulacak 12 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: KAHVE MAKİNESİ, SET ÜSTÜ OCAK, KETTLE, PANKEK TAVASI, TENCERE SETİ VE DAHA FAZLASI UCUZA SATIŞA SUNULACAK
11 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’de Akıllı TV ve saat, kablosuz kulaklık, dik süpürge ve daha yüzlerce ürün ucuza satılacak 11 OCAK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! A101’DE AKILLI TV VE SAAT, KABLOSUZ KULAKLIK, DİK SÜPÜRGE VE DAHA YÜZLERCE ÜRÜN UCUZA SATILACAK

ŞOK 13 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Kablosuz Şarjlı Spin Mop 1.399 TL,

Sillgech Black Edition Compact Tablet Mop 199 TL,

Sillgech 360 Smart Spin Mop 179 TL



Sillgech Superbright Sprey Mop 199 TL

Katlanır Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL,

Toz Alma Aparatı 149 TL

Erkek Oduncu Gömlek 175 TL,

Kadın Polar Alt 129 TL,

Thermoform Termal Üst İçlik 149 TL

Thermoform Termal Alt İçlik 149 TL

Singer Tiftik Makinesi 249 TL,

Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL,

Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL,

3'lü Erkek Çorabı 39,95 TL,

Kadın Wellsoft Ev Patiği 39,95 TL

Kılıflı Sıcak Su Torbası 49,95 TL

Oyuncak Vinç 179 TL,

Şef Hamburger Seti 99,95 TL,

Tamir Seti 59,95 TL,

Harç Kamyonu / Damberli Kamyon 69,95 TL,

Mini Kepçeli Traktör 49,95 TL,

Mini Kamyon 49,95 TL,

Uçak Garajım 249 TL

Uçak Evim 249 TL

Taşıyıcı Kamyon 39,95 TL,

Jip Çeşitleri 69,95 TL,

Blok Polis Ekibi Serisi 59,95 TL,

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