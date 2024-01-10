ŞOK 13 Ocak aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL’ye satışta
ŞOK market, 13 Ocak'ta yayımladığı aktüel ürünler kataloğu ile dikkat çekiyor. 20 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, Erkek Oduncu Gömlek 175 TL, Kadın Polar Alt 129 TL, Thermoform Termal Üst İçlik 149 TL, Thermoform Termal Alt İçlik 149 TL, Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın/Erkek Gondol Terlik ise 64,95 TL fiyat etiketiyle müşterilere sunuluyor. Kaçırılmayacak fırsatlarla dolu bu kampanya, alışveriş tutkunları için avantajlı bir alışveriş deneyimi sunuyor. İşte ŞOK’un merak edilen indirimli ürünleri….
ŞOK market, 13 Ocak'ta başlayan aktüel ürünler kampanyasıyla müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. 20 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek kampanyada Erkek Oduncu Gömlek 175 TL, Kadın Polar Alt 129 TL, Thermoform Termal Üst İçlik 149 TL, Thermoform Termal Alt İçlik 149 TL, Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın/Erkek Gondol Terlik 64,95 TL gibi uygun fiyatlı ürünler öne çıkıyor. Ayrıca, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL, 3'lü Erkek Çorabı 39,95 TL, Kadın Wellsoft Ev Patiği 39,95 TL gibi ev tekstili ürünleri de kampanya dahilinde yer alıyor. ŞOK mağazalarında yapılan alışverişlerde bazı ürünlerde geçerli olmak koşuluyla peşin fiyatına 6 taksit imkanı da müşterilere sunuluyor. Kaçırılmayacak fırsatlarla dolu bu kampanya, alışveriş tutkunları için cazip bir alışveriş deneyimi vadediyor.
ŞOK 13 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kablosuz Şarjlı Spin Mop 1.399 TL,
Sillgech Black Edition Compact Tablet Mop 199 TL,
Sillgech 360 Smart Spin Mop 179 TL
Sillgech Superbright Sprey Mop 199 TL
Katlanır Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL,
Toz Alma Aparatı 149 TL
Erkek Oduncu Gömlek 175 TL,
Kadın Polar Alt 129 TL,
Thermoform Termal Üst İçlik 149 TL
Thermoform Termal Alt İçlik 149 TL
Singer Tiftik Makinesi 249 TL,
Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL,
Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL,
3'lü Erkek Çorabı 39,95 TL,
Kadın Wellsoft Ev Patiği 39,95 TL
Kılıflı Sıcak Su Torbası 49,95 TL
Oyuncak Vinç 179 TL,
Şef Hamburger Seti 99,95 TL,
Tamir Seti 59,95 TL,
Harç Kamyonu / Damberli Kamyon 69,95 TL,
Mini Kepçeli Traktör 49,95 TL,
Mini Kamyon 49,95 TL,
Uçak Garajım 249 TL
Uçak Evim 249 TL
Taşıyıcı Kamyon 39,95 TL,
Jip Çeşitleri 69,95 TL,
Blok Polis Ekibi Serisi 59,95 TL,
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