12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu: Kahve makinesi, set üstü ocak, kettle, pankek tavası, tencere seti ve daha fazlası ucuza satışa sunulacak
BİM market, 12 Ocak 2024 tarihinde yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine çeşitli avantajlar sunuyor. 19 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan indirim kataloğunda, Dijitsu 55" UHD WebOS TV, Kumtel Cam Set Üstü Ocak, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi, TCL 43" Android TV ve Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı gibi önemli ürünler öne çıkıyor. Haftanın indirim kataloğunda yüzlerce ürün daha ucuza satışa sunulacak.
12 Ocak'ta aktüel ürünler kataloğunu yayınlayan BİM, müşterilerine fırsatlarla dolu bir alışveriş deneyimi sunuyor. 19 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan indirim listesinde birçok cazip ürün bulunuyor. TCL 43" Android TV 8.999 TL, Dijitsu 55" UHD WebOS TV 9.999 TL, Dijitsu 32" HD Ready TV 3.399 TL gibi televizyonlar, HDMI Kablo 3m 79 TL, Polosmart FS73 Soundbar 499 TL, Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL, Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 949 TL gibi elektronik ürünler ve birçok ev gereci uygun fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Fırsatlarla dolu BİM kampanyası, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla temin etmek isteyen alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak bir şans sunuyor. İşte BİM'in gelecek indirim kataloğu ve fiyatlar…
BİM 12 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Güney Tereyağı 500 gr 109,50 TL
Marmarabirlik Siyah Zeytin 800 gr 99,50 TL
Cem Çizik Yeşil Zeytin 1000 gr 95 TL
Altınkılıç Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 gr 89 TL
Pınar Doyum Hindi Salam 700 gr 49,50 TL
Kerem Ballı Kaymak 200 gr 44,50 TL
TCL 43" Android Tv 8.999 TL
Dijitsu 55" UHD WebOS Tv 9.999 TL
Dijitsu 32" HD Ready Tv 3.399 TL
HDMI Kablo 3m 79 TL
Polosmart FS73 Soundbar 499 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL
Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 949 TL
Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 219 TL
Dijitsu Çelik Kettle 1.8 Litre 299 TL
Gaz Lambası 119 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 349 TL
Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 229 TL
Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 279 TL
Cem Pankek Tavası 26 cm 229 TL
Cem Tava 20 cm 249 TL
Silikon Air Fryer Kabı 24,50 TL
Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 159 TL
LAV Line Sürahi 1200 cc 55 TL
LAV Elis Kase 215 cc 11 TL
LAV Elis Kase 320 cc 12 TL
LAV Lal Çay Bardağı 6'lı 69 TL
LAV Kapaklı Saklama Kabı 380 cc 21,50 TL
Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 570 cc 29,50 TL
Bonera Desenli Emaye Kupa 550 ml 89 TL
Dekoratif Çay Tabağı 6'lı 24,50 TL
Stormax Bölmeli Organizer Kutu 79 TL
Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 109 TL
Yumurta Saklama Kabı 15'li 24,50 TL
4 Parça Bambu Servis Gereçleri 29,50 TL
3 Çekmeceli Kutu / Organizer 39,50 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Ocak 2024 Çarşamba okul var mı, tatil mi edildi? Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli! Valilik "Kar tatili" açıklaması
- TOGG yeni model ne zaman satışa çıkacak? TOGG T10F modeli fiyatı ne kadar? TOGG Fastback özellikleri...
- 2024 Ocak ayı bitmeden verilecek! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 10.000 TL - 12.000 TL! Emekli maaşına ek ödeme...
- SGK DUYURDU! Bu hastalıkları geçirenler listeye girdi! Direkt emekli maaşı alacaklar...
- 88'den 50 kiloya düştü! Yağmur Sarıoğlu zayıflama sırrını verdi! Sabah ve akşam...
- GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin kazandı?
- Bursa Karacabey, Keles, Kestel ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları
- Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroluk stoper hayırlı olsun! Yer yerinden oynayacak
- WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!
- RECEP AYI ile ilgili AYET ve HADİSLER | Recep ayı fazileti ve anlamı nedir? Haram aylar ne zaman, ne demek?
- AK Parti Van Çaldıran, Çatak, Erciş Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Van AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Van Bahçesaray, Başkale Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi