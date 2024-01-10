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Haberler Aktüel Haberleri 12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu: Kahve makinesi, set üstü ocak, kettle, pankek tavası, tencere seti ve daha fazlası ucuza satışa sunulacak

12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu: Kahve makinesi, set üstü ocak, kettle, pankek tavası, tencere seti ve daha fazlası ucuza satışa sunulacak

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 10.01.2024 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
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12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu: Kahve makinesi, set üstü ocak, kettle, pankek tavası, tencere seti ve daha fazlası ucuza satışa sunulacak

BİM market, 12 Ocak 2024 tarihinde yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine çeşitli avantajlar sunuyor. 19 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan indirim kataloğunda, Dijitsu 55" UHD WebOS TV, Kumtel Cam Set Üstü Ocak, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi, TCL 43" Android TV ve Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı gibi önemli ürünler öne çıkıyor. Haftanın indirim kataloğunda yüzlerce ürün daha ucuza satışa sunulacak.

12 Ocak'ta aktüel ürünler kataloğunu yayınlayan BİM, müşterilerine fırsatlarla dolu bir alışveriş deneyimi sunuyor. 19 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan indirim listesinde birçok cazip ürün bulunuyor. TCL 43" Android TV 8.999 TL, Dijitsu 55" UHD WebOS TV 9.999 TL, Dijitsu 32" HD Ready TV 3.399 TL gibi televizyonlar, HDMI Kablo 3m 79 TL, Polosmart FS73 Soundbar 499 TL, Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL, Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 949 TL gibi elektronik ürünler ve birçok ev gereci uygun fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Fırsatlarla dolu BİM kampanyası, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla temin etmek isteyen alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak bir şans sunuyor. İşte BİM'in gelecek indirim kataloğu ve fiyatlar…

11 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’de Akıllı TV ve saat, kablosuz kulaklık, dik süpürge ve daha yüzlerce ürün ucuza satılacak 11 OCAK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! A101’DE AKILLI TV VE SAAT, KABLOSUZ KULAKLIK, DİK SÜPÜRGE VE DAHA YÜZLERCE ÜRÜN UCUZA SATILACAK
ŞOK 13 Ocak aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL’ye satışta ŞOK 13 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! ŞOK’TA SİNGER TİFTİK MAKİNESİ 249 TL, KADIN / ERKEK GONDOL TERLİK 64,95 TL, KADIN UYKU ÇORABI 27,95 TL’YE SATIŞTA
2024 Yılının ilk indirimli ürünleri açıkladı! 2024 YILININ İLK İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ AÇIKLADI!

BİM 12 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Güney Tereyağı 500 gr 109,50 TL

Marmarabirlik Siyah Zeytin 800 gr 99,50 TL

Cem Çizik Yeşil Zeytin 1000 gr 95 TL


Altınkılıç Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 gr 89 TL

Pınar Doyum Hindi Salam 700 gr 49,50 TL

Kerem Ballı Kaymak 200 gr 44,50 TL

TCL 43" Android Tv 8.999 TL

Dijitsu 55" UHD WebOS Tv 9.999 TL

Dijitsu 32" HD Ready Tv 3.399 TL

HDMI Kablo 3m 79 TL

Polosmart FS73 Soundbar 499 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL

Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 949 TL

Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 219 TL

Dijitsu Çelik Kettle 1.8 Litre 299 TL

Gaz Lambası 119 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 349 TL

Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 229 TL

Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 279 TL

Cem Pankek Tavası 26 cm 229 TL

Cem Tava 20 cm 249 TL

Silikon Air Fryer Kabı 24,50 TL

Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 159 TL

LAV Line Sürahi 1200 cc 55 TL

LAV Elis Kase 215 cc 11 TL

LAV Elis Kase 320 cc 12 TL

LAV Lal Çay Bardağı 6'lı 69 TL

LAV Kapaklı Saklama Kabı 380 cc 21,50 TL

Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 570 cc 29,50 TL

Bonera Desenli Emaye Kupa 550 ml 89 TL

Dekoratif Çay Tabağı 6'lı 24,50 TL

Stormax Bölmeli Organizer Kutu 79 TL

Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 109 TL

Yumurta Saklama Kabı 15'li 24,50 TL

4 Parça Bambu Servis Gereçleri 29,50 TL

3 Çekmeceli Kutu / Organizer 39,50 TL

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