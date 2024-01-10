12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu: Kahve makinesi, set üstü ocak, kettle, pankek tavası, tencere seti ve daha fazlası ucuza satışa sunulacak

12 Ocak'ta aktüel ürünler kataloğunu yayınlayan BİM, müşterilerine fırsatlarla dolu bir alışveriş deneyimi sunuyor. 19 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan indirim listesinde birçok cazip ürün bulunuyor. TCL 43" Android TV 8.999 TL, Dijitsu 55" UHD WebOS TV 9.999 TL, Dijitsu 32" HD Ready TV 3.399 TL gibi televizyonlar, HDMI Kablo 3m 79 TL, Polosmart FS73 Soundbar 499 TL, Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL, Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 949 TL gibi elektronik ürünler ve birçok ev gereci uygun fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Fırsatlarla dolu BİM kampanyası, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla temin etmek isteyen alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak bir şans sunuyor. İşte BİM'in gelecek indirim kataloğu ve fiyatlar…

BİM 12 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU