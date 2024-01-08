12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu: Set üstü ocak, kettle, kahve mainesi, pankek tavası, tencere seti ve daha fazlası ucuza satışa sunulacak
BİM, 12 Ocak 2024 tarihinde yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile müşterilere cazip fırsatlar sunuyor. 19 Ocak 2024'e kadar geçerli olan indirim kataloğunda, Dijitsu 55" UHD WebOS Tv, Kumtel Cam Set Üstü Ocak, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi, TCL 43" Android Tv ve Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı gibi ürünler dikkat çekiyor. Haftanın indirim kataloğunda yüzlerce ürün daha ucuza satışa sunulacak.
Fırsatlarla dolu BİM, 12 Ocak'ta yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine avantajlı alışveriş imkanları sunuyor. 19 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan indirim listesinde birçok cazip ürün yer alıyor. TCL 43" Android Tv 8.999 TL, Dijitsu 55" UHD WebOS Tv 9.999 TL, Dijitsu 32" HD Ready Tv 3.399 TL, HDMI Kablo 3m 79 TL, Polosmart FS73 Soundbar 499 TL, Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL, Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 949 TL, Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 219 TL, Dijitsu Çelik Kettle 1.8 Litre 299 TL, Gaz Lambası 119 TL, Heifer Saç Kurutma Makinesi 349 TL, Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 229 TL, Cem Tava 20 cm 249 TL, Silikon Air Fryer Kabı 24,50 TL, Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 159 TL, LAV Line Sürahi 1200 cc 55 TL ve birçok ürün uygun fiyatlarla müşterilere sunuluyor. İşte BİM'in gelecek indirim kataloğu ve fiyatlar…
BİM 12 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
TCL 43" Android Tv 8.999 TL
Dijitsu 55" UHD WebOS Tv 9.999 TL
Dijitsu 32" HD Ready Tv 3.399 TL
HDMI Kablo 3m 79 TL
Polosmart FS73 Soundbar 499 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL
Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 949 TL
Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 219 TL
Dijitsu Çelik Kettle 1.8 Litre 299 TL
Gaz Lambası 119 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 349 TL
Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 229 TL
Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 279 TL
Cem Pankek Tavası 26 cm 229 TL
Cem Tava 20 cm 249 TL
Silikon Air Fryer Kabı 24,50 TL
Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 159 TL
LAV Line Sürahi 1200 cc 55 TL
LAV Elis Kase 215 cc 11 TL
LAV Elis Kase 320 cc 12 TL
LAV Lal Çay Bardağı 6'lı 69 TL
LAV Kapaklı Saklama Kabı 380 cc 21,50 TL
Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 570 cc 29,50 TL
Bonera Desenli Emaye Kupa 550 ml 89 TL
Dekoratif Çay Tabağı 6'lı 24,50 TL
Stormax Bölmeli Organizer Kutu 79 TL
Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 109 TL
Yumurta Saklama Kabı 15'li 24,50 TL
4 Parça Bambu Servis Gereçleri 29,50 TL
3 Çekmeceli Kutu / Organizer 39,50 TL
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