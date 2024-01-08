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Haberler Aktüel Haberleri 11 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’de Akıllı TV ve saat, kablosuz kulaklık, dik süpürge ve daha yüzlerce ürün ucuza satılacak

11 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’de Akıllı TV ve saat, kablosuz kulaklık, dik süpürge ve daha yüzlerce ürün ucuza satılacak

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 08.01.2024 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
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11 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’de Akıllı TV ve saat, kablosuz kulaklık, dik süpürge ve daha yüzlerce ürün ucuza satılacak

A101, 11 Ocak'ta başlayan aktüel ürünler kataloğu ile 18 Ocak 2024'e kadar devam edecek büyük bir indirim kampanyasını duyurdu. Bu kampanya kapsamında, APEC 49.4 CC Benzinli Moped, Toshiba 65" Ultra HD Android TV, Samsung Mikrodalga Fırın, Fantom Carbon DC 500 Dikey Süpürge, Arzum Starblend Multi Blender Seti ve TAÇ Bella Döküm Derin Tencere gibi çeşitli ürünlerde cazip fiyatlar sunulacak. İşte haftanın tüm indirimli ürünler listesi…

11 Ocak 2024 tarihinde başlayan A101 aktüel ürünler kampanyası, müşterilere birbirinden cazip fırsatları sunuyor. 18 Ocak 2024'e kadar geçerli olan kampanyada, Toshiba 50" Ultra HD Smart TV 11.499 TL, HI-LEVEL 65" UHD Smart LED TV 14.799 TL, ONVO 32" HD Uydu Alıcılı LED TV 3.499 TL, Reeder S19 MAX Cep Telefonu 3.299 TL, HiKING A43 Cep Telefonu 4.599 TL, SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 9.999 TL, Kiwi Overlok Makinesi 4.399 TL, Fantom Pratic/DC 500 Dik Süpürge 299 TL, Fantom Carbon DC 500 Dikey Süpürge 1.099 TL, Arzum AR1167 Starblend Multi Blender Seti 1.399 TL, Kiwi KC 8203 Şarjlı Gıda Doğrayıcı 249 TL, Kiwi Çubuk El Blender'ı 289 TL, Aprilla Ayak Masaj Aleti 499 TL, Kiwi Akıllı Bayo Baskülü 219 TL fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca, katalogda yer alan yüzlerce ürün de müşterilere uygun fiyatlarla sunulacak. İşte haftanın merakla beklenen indirim listesi…

2024 Yılının ilk indirimli ürünleri açıkladı! 2024 YILININ İLK İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ AÇIKLADI!
ŞOK 7 Ocak aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL’ye satışta ŞOK 7 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! ŞOK’TA SİNGER TİFTİK MAKİNESİ 249 TL, KADIN / ERKEK GONDOL TERLİK 64,95 TL, KADIN UYKU ÇORABI 27,95 TL’YE SATIŞTA
12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu: Set üstü ocak, kettle, kahve mainesi, pankek tavası, tencere seti ve daha fazlası ucuza satışa sunulacak 12 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: SET ÜSTÜ OCAK, KETTLE, KAHVE MAİNESİ, PANKEK TAVASI, TENCERE SETİ VE DAHA FAZLASI UCUZA SATIŞA SUNULACAK

A101 11 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 18.499 TL

Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 11.499 TL

HI-LEVEL 65" UHD Smart Led Tv 14.799 TL

ONVO 32" HD Uydu Alıcılı Led Tv 3.499 TL

Reeder S19 MAX Cep Telefonu 3.299 TL

HiKING A43 Cep Telefonu 4.599 TL

SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 9.999 TL

SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 17.499 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 2.699 TL

Kiwi Overlok Makinesi 4.399 TL

Fantom Pratic/DC 500 Dik Süpürge 299 TL

Fantom Carbon DC 500 Dikey Süpürge 1.099 TL

Arzum AR1167 Starblend Multi Blender Seti 1.399 TL

Kiwi KC 8203 Şarjlı Gıda Doğrayıcı 249 TL

Kiwi Çubuk El Blender'ı 289 TL

Aprilla Ayak Masaj Aleti 499 TL

Kiwi Akıllı Bayo Baskülü 219 TL

Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 179 TL

Aprilla Kulak ve Burun Kılı Kesme Makinesi 45 TL

TAÇ Bella Döküm Basık Tencere 499 TL

TAÇ Bella Döküm Derin Tencere 499 TL

TAÇ Bella Döküm Tava 329 TL

2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 249 TL

LAV Renkli Meşrubat Bardağı 22,50 TL

Stoneware Renkli Kase 27,50 TL

Stoneware Renkli Kupa 27,90 TL

Paşabahçe Petite Servis Tabağı 49,90 TL

Paşabahçe Kilitli Saklama Kabı 109 TL

Paşabahçe Tereyağlık 44,90 TL

Paşabahçe Aurora Çay Bardağı 6'lı 79,90 TL

Paşabahçe Salata Kasesi 49,90 TL

Mini Metal El Aletleri 24,90 TL

Oval Kaydırmaz Tepsi 34,90 TL

Cam Motivasyon Matarası 500 ml 32,50 TL

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