11 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’de Akıllı TV ve saat, kablosuz kulaklık, dik süpürge ve daha yüzlerce ürün ucuza satılacak

11 Ocak 2024 tarihinde başlayan A101 aktüel ürünler kampanyası, müşterilere birbirinden cazip fırsatları sunuyor. 18 Ocak 2024'e kadar geçerli olan kampanyada, Toshiba 50" Ultra HD Smart TV 11.499 TL, HI-LEVEL 65" UHD Smart LED TV 14.799 TL, ONVO 32" HD Uydu Alıcılı LED TV 3.499 TL, Reeder S19 MAX Cep Telefonu 3.299 TL, HiKING A43 Cep Telefonu 4.599 TL, SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 9.999 TL, Kiwi Overlok Makinesi 4.399 TL, Fantom Pratic/DC 500 Dik Süpürge 299 TL, Fantom Carbon DC 500 Dikey Süpürge 1.099 TL, Arzum AR1167 Starblend Multi Blender Seti 1.399 TL, Kiwi KC 8203 Şarjlı Gıda Doğrayıcı 249 TL, Kiwi Çubuk El Blender'ı 289 TL, Aprilla Ayak Masaj Aleti 499 TL, Kiwi Akıllı Bayo Baskülü 219 TL fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca, katalogda yer alan yüzlerce ürün de müşterilere uygun fiyatlarla sunulacak. İşte haftanın merakla beklenen indirim listesi…

A101 11 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU