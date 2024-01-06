Tarım Kredi Market 7 Ocak indirim kataloğu: TK’da Kuru Soğan 7,50 TL, Portakal 12,50 TL, Limon 13,90 TL, Salatalık 22,90 TL, Yerli Muz 26,70 TL’den satışta
Tarım Kredi Market 7 Ocak indirim kataloğu yayınlandı. 12 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim listesinde Kuru Soğan 7,50 TL, Portakal 12,50 TL, Limon 13,90 TL, Salatalık 22,90 TL, Deveci Armut 26,50 TL, Yerli Muz 26,70 TL, TMO Pirinç 2KG 38 TL’den satışa sunuluyor. İşte haftanın indirimli ürünler listesi…
Tarım Kredi Market 7 Ocak indirim kataloğunda yer alan uygun fiyatlı ürünlerin listesini açıkladı. 12 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında Kuru Soğan 7,50 TL, Portakal 12,50 TL, Limon 13,90 TL, Salatalık 22,90 TL, Deveci Armut 26,50 TL, Yerli Muz 26,70 TL, TMO Pirinç 2KG 38 TL, Domates Salçası 36,90 TL, TK Kırmızı Mercimek, 32,90 TL, TK Doğal Tarhana 39,90 TL, TK Karışık Turşu 19,90 TL, TK Ayçiçek Yağı 39,50 TL, TKS Süzme Yoğurt 55 TL'den satışa sunuluyor.
11 OCAK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! A101’DE AKILLI TV VE SAAT, KABLOSUZ KULAKLIK, DİK SÜPÜRGE VE DAHA YÜZLERCE ÜRÜN UCUZA SATILACAK
ŞOK 7 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! ŞOK’TA SİNGER TİFTİK MAKİNESİ 249 TL, KADIN / ERKEK GONDOL TERLİK 64,95 TL, KADIN UYKU ÇORABI 27,95 TL’YE SATIŞTA
12 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: SET ÜSTÜ OCAK, KETTLE, KAHVE MAİNESİ, PANKEK TAVASI, TENCERE SETİ VE DAHA FAZLASI UCUZA SATIŞA SUNULACAK
TARIM KREDİ MARKET 7 OCAK İNDİRİM KATALOĞU
KURU SOĞAN 7,50 TL
PORTAKAL 12,50 TL
ANADOLU NOHUT 38,50 TL
TK KURU FASULYE 59,90 TL
ANADOLU DOMATES SALÇASI 36,90 TL
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