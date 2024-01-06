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Haberler Aktüel Haberleri Tarım Kredi Market 7 Ocak indirim kataloğu: TK’da Kuru Soğan 7,50 TL, Portakal 12,50 TL, Limon 13,90 TL, Salatalık 22,90 TL, Yerli Muz 26,70 TL’den satışta

Tarım Kredi Market 7 Ocak indirim kataloğu: TK’da Kuru Soğan 7,50 TL, Portakal 12,50 TL, Limon 13,90 TL, Salatalık 22,90 TL, Yerli Muz 26,70 TL’den satışta

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Giriş Tarihi: 06.01.2024 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
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Tarım Kredi Market 7 Ocak indirim kataloğu: TK’da Kuru Soğan 7,50 TL, Portakal 12,50 TL, Limon 13,90 TL, Salatalık 22,90 TL, Yerli Muz 26,70 TL’den satışta

Tarım Kredi Market 7 Ocak indirim kataloğu yayınlandı. 12 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim listesinde Kuru Soğan 7,50 TL, Portakal 12,50 TL, Limon 13,90 TL, Salatalık 22,90 TL, Deveci Armut 26,50 TL, Yerli Muz 26,70 TL, TMO Pirinç 2KG 38 TL’den satışa sunuluyor. İşte haftanın indirimli ürünler listesi…

Tarım Kredi Market 7 Ocak indirim kataloğunda yer alan uygun fiyatlı ürünlerin listesini açıkladı. 12 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında Kuru Soğan 7,50 TL, Portakal 12,50 TL, Limon 13,90 TL, Salatalık 22,90 TL, Deveci Armut 26,50 TL, Yerli Muz 26,70 TL, TMO Pirinç 2KG 38 TL, Domates Salçası 36,90 TL, TK Kırmızı Mercimek, 32,90 TL, TK Doğal Tarhana 39,90 TL, TK Karışık Turşu 19,90 TL, TK Ayçiçek Yağı 39,50 TL, TKS Süzme Yoğurt 55 TL'den satışa sunuluyor.

11 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’de Akıllı TV ve saat, kablosuz kulaklık, dik süpürge ve daha yüzlerce ürün ucuza satılacak 11 OCAK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! A101’DE AKILLI TV VE SAAT, KABLOSUZ KULAKLIK, DİK SÜPÜRGE VE DAHA YÜZLERCE ÜRÜN UCUZA SATILACAK
ŞOK 7 Ocak aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL’ye satışta ŞOK 7 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! ŞOK’TA SİNGER TİFTİK MAKİNESİ 249 TL, KADIN / ERKEK GONDOL TERLİK 64,95 TL, KADIN UYKU ÇORABI 27,95 TL’YE SATIŞTA
12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu: Set üstü ocak, kettle, kahve mainesi, pankek tavası, tencere seti ve daha fazlası ucuza satışa sunulacak 12 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: SET ÜSTÜ OCAK, KETTLE, KAHVE MAİNESİ, PANKEK TAVASI, TENCERE SETİ VE DAHA FAZLASI UCUZA SATIŞA SUNULACAK

TARIM KREDİ MARKET 7 OCAK İNDİRİM KATALOĞU

KURU SOĞAN 7,50 TL

PORTAKAL 12,50 TL

LİMON 13,90 TL

SALATALIK 22,90 TL

DEVECİ ARMUT 26,50 TL

YERLİ MUZ 26,70 TL

TMO GROSKİ PİRİNÇ 38 TL


TK KIRMIZI MERCİMEK 32,90 TL


TK YEŞİL MERCİMEK 39,90 TL


TK ŞEHRİYE ÇEŞİTLERİ 13,90 TL


TK KASAP SUCUK 133,90 TL


TL DOĞAL TARHANA 39,90 TL


TK BİBER TURŞUSU 12,90 TL


TK KARIŞIK TURŞU 19,90 TL


TK BİBERİYE TURŞUSU 25,90 TL


TK AYÇİÇEK YAĞI 39,50 TL


TK TATLI BİBER SALÇASI 66,90 TL


TK NAR EKŞİSİ 52,90 TL


TK ACI BİBER TURŞUSU 29,90 TL


TK BOHÇA MANTI 25,90 TL


TKS SÜZME YOĞURT 55 TL


TK BARBUNYA 69,90 TL


TK BULGUR ÇEŞİTLERİ 21,90 TL


ANADOLU NOHUT 38,50 TL


TK KURU FASULYE 59,90 TL


ANADOLU DOMATES SALÇASI 36,90 TL

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