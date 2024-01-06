06 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Aktüel Haberleri ŞOK 7 Ocak aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL’ye satışta

ŞOK 7 Ocak aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL’ye satışta

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 06.01.2024
ABONE OL
ŞOK 7 Ocak aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL’ye satışta

ŞOK 7 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 13 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Erkek Oduncu Gömlek 175 TL, Kadın Polar Alt 129 TL, Thermoform Termal Üst İçlik 149 TL, Thermoform Termal Alt İçlik 149 TL, Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL fiyat etiketi ile uygun fiyattan satışa sunuluyor. İşte ŞOK’un merak edilen indirimli ürünleri….

ŞOK 7 Ocak aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi paylaşıldı. 13 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Erkek Oduncu Gömlek 175 TL, Kadın Polar Alt 129 TL, Thermoform Termal Üst İçlik 149 TL, Thermoform Termal Alt İçlik 149 TL, Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL, 3'lü Erkek Çorabı 39,95 TL, Kadın Wellsoft Ev Patiği 39,95 TL, Kılıflı Sıcak Su Torbası 49,95 TL, Oyuncak Vinç 179 TL, Şef Hamburger Seti 99,95 TL, Tamir Seti 59,95 TL, Harç Kamyonu / Damberli Kamyon 69,95 TL, Mini Kepçeli Traktör 49,95 TL, Mini Kamyon 49,95 TL, Uçak Garajım 249 TL TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Ayrıca ŞOK mağazalarında bazı ürünlerde geçerli olmak koşulu ile peşin fiyatına 6 taksit imkanı sunuluyor.

ŞOK 7 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Erkek Oduncu Gömlek 175 TL,

Kadın Polar Alt 129 TL,

Thermoform Termal Üst İçlik 149 TL

Thermoform Termal Alt İçlik 149 TL

Singer Tiftik Makinesi 249 TL,

Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL,

Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL,

3'lü Erkek Çorabı 39,95 TL,

Kadın Wellsoft Ev Patiği 39,95 TL

Kılıflı Sıcak Su Torbası 49,95 TL

Oyuncak Vinç 179 TL,

Şef Hamburger Seti 99,95 TL,

Tamir Seti 59,95 TL,

Harç Kamyonu / Damberli Kamyon 69,95 TL,

Mini Kepçeli Traktör 49,95 TL,

Mini Kamyon 49,95 TL,

Uçak Garajım 249 TL

Uçak Evim 249 TL

Taşıyıcı Kamyon 39,95 TL,

Jip Çeşitleri 69,95 TL,

Blok Polis Ekibi Serisi 59,95 TL,

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA