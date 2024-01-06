ŞOK 7 Ocak aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL’ye satışta

ŞOK 7 Ocak aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi paylaşıldı. 13 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Erkek Oduncu Gömlek 175 TL, Kadın Polar Alt 129 TL, Thermoform Termal Üst İçlik 149 TL, Thermoform Termal Alt İçlik 149 TL, Singer Tiftik Makinesi 249 TL, Kadın / Erkek Gondol Terlik 64,95 TL, Kadın Uyku Çorabı 27,95 TL, 3'lü Erkek Çorabı 39,95 TL, Kadın Wellsoft Ev Patiği 39,95 TL, Kılıflı Sıcak Su Torbası 49,95 TL, Oyuncak Vinç 179 TL, Şef Hamburger Seti 99,95 TL, Tamir Seti 59,95 TL, Harç Kamyonu / Damberli Kamyon 69,95 TL, Mini Kepçeli Traktör 49,95 TL, Mini Kamyon 49,95 TL, Uçak Garajım 249 TL TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Ayrıca ŞOK mağazalarında bazı ürünlerde geçerli olmak koşulu ile peşin fiyatına 6 taksit imkanı sunuluyor.

ŞOK 7 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU