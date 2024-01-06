12 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu: Set üstü ocak, kettle, kahve mainesi, pankek tavası, tencere seti ve daha fazlası ucuza satışa sunulacak

Fırsatlarla dolu BİM 12 Ocak aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. 19 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim listesinde TCL 43" Android Tv 8.999 TL, Dijitsu 55" UHD WebOS Tv 9.999 TL, Dijitsu 32" HD Ready Tv 3.399 TL, HDMI Kablo 3m 79 TL, Polosmart FS73 Soundbar 499 TL, Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL, Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 949 TL, Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 219 TL, Dijitsu Çelik Kettle 1.8 Litre 299 TL, Gaz Lambası 119 TL, Heifer Saç Kurutma Makinesi 349 TL, Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 229 TL, Cem Tava 20 cm 249 TL, Silikon Air Fryer Kabı 24,50 TL, Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 159 TL, LAV Line Sürahi 1200 cc 55 TL ve daha fazlası uygun fiyattan yer alıyor. İşte BİM'in gelecek indirim kataloğu ve fiyatlar…

BİM 12 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU