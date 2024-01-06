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Haberler Aktüel Haberleri 11 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’de Akıllı TV ve saat, kablosuz kulaklık, dik süpürge ve daha yüzlerce ürün ucuza satılacak

11 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’de Akıllı TV ve saat, kablosuz kulaklık, dik süpürge ve daha yüzlerce ürün ucuza satılacak

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 06.01.2024
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11 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’de Akıllı TV ve saat, kablosuz kulaklık, dik süpürge ve daha yüzlerce ürün ucuza satılacak

A101 11 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 18 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek indirim kampanyası kapsamında APEC 49.4 CC Benzinli Moped, Toshiba 65" Ultra HD Android Tv, Samsung Mikrodalga Fırın, Fantom Carbon DC 500 Dikey Süpürge, Arzum Starblend Multi Blender Seti ve TAÇ Bella Döküm Derin Tencere fiyatı ile dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. İşte haftanın tüm indirimli ürünler listesi…

A101 11 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesini ve fiyatlarını açıkladı. 18 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 11.499 TL, HI-LEVEL 65" UHD Smart Led Tv 14.799 TL, ONVO 32" HD Uydu Alıcılı Led Tv 3.499 TL, Reeder S19 MAX Cep Telefonu 3.299 TL, HiKING A43 Cep Telefonu 4.599 TL, SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 9.999 TL, Kiwi Overlok Makinesi 4.399 TL, Fantom Pratic/DC 500 Dik Süpürge 299 TL, Fantom Carbon DC 500 Dikey Süpürge 1.099 TL, Arzum AR1167 Starblend Multi Blender Seti 1.399 TL, Kiwi KC 8203 Şarjlı Gıda Doğrayıcı 249 TL, Kiwi Çubuk El Blender'ı 289 TL, Aprilla Ayak Masaj Aleti 499 TL, Kiwi Akıllı Bayo Baskülü 219 TL fiyattan satışa sunacak. Söz konusu ürünlerin haricinde indirim kataloğunda yüzlerce ürün daha uygun fiyattan müşterilere sunulacak. İşte haftanın merakla beklenen indirim listesi…

A101 11 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 18.499 TL

Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 11.499 TL

HI-LEVEL 65" UHD Smart Led Tv 14.799 TL

ONVO 32" HD Uydu Alıcılı Led Tv 3.499 TL

Reeder S19 MAX Cep Telefonu 3.299 TL

HiKING A43 Cep Telefonu 4.599 TL

SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 9.999 TL

SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 17.499 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 2.699 TL

Kiwi Overlok Makinesi 4.399 TL

Fantom Pratic/DC 500 Dik Süpürge 299 TL

Fantom Carbon DC 500 Dikey Süpürge 1.099 TL

Arzum AR1167 Starblend Multi Blender Seti 1.399 TL

Kiwi KC 8203 Şarjlı Gıda Doğrayıcı 249 TL

Kiwi Çubuk El Blender'ı 289 TL

Aprilla Ayak Masaj Aleti 499 TL

Kiwi Akıllı Bayo Baskülü 219 TL

Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 179 TL

Aprilla Kulak ve Burun Kılı Kesme Makinesi 45 TL

TAÇ Bella Döküm Basık Tencere 499 TL

TAÇ Bella Döküm Derin Tencere 499 TL

TAÇ Bella Döküm Tava 329 TL

2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 249 TL

LAV Renkli Meşrubat Bardağı 22,50 TL

Stoneware Renkli Kase 27,50 TL

Stoneware Renkli Kupa 27,90 TL

Paşabahçe Petite Servis Tabağı 49,90 TL

Paşabahçe Kilitli Saklama Kabı 109 TL

Paşabahçe Tereyağlık 44,90 TL

Paşabahçe Aurora Çay Bardağı 6'lı 79,90 TL

Paşabahçe Salata Kasesi 49,90 TL

Mini Metal El Aletleri 24,90 TL

Oval Kaydırmaz Tepsi 34,90 TL

Cam Motivasyon Matarası 500 ml 32,50 TL

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