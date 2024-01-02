9 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Tost peyniri, beyaz peynir, süt, sıvı yağ, tereyağ, pirinç, toz deterjan ucuza satışa sunulacak…

Herkesin merakla beklediği BİM 9 Ocak aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünler ve fiyatları belli oldu. 16 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek indirim kampanyası kapsamında Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 gr 189 TL, Onur Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 219 TL, Teksüt Yarım Yağlı Beyaz Peynir 2 Kg 219 TL, Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr 189 TL, Akpınar Klasik İnek Peyniri 500 gr 99,50 TL, Peysan Yarım Yağlı Süzme Peynir 600 gr 62 TL, Sek Taze Peynir Çeşitleri 27,50 TL, İçim Labne 3x180 gr 79,50 TL, Banvit Piliç Izgara Kanat 79,90 TL, Banvit Nugget 75 TL, Banvit Schnitzel 1000 gr 75 TL, İçimino Kakaolu Süt 6x180 ml 42 TL fiyattan sarışa sunulacak. İşte BİM'in yeni indirim kataloğu….

BİM 9 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!