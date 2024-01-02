4 Ocak A101 aktüel indirim kataloğu yayınlandı! Filtre kahve makinesi, Samsung süpürge, Arzum ütü, Granit tencere seti uygun fiyattan satışta
A101 4 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınladı! 11 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet, Samsung Cyclone Süpürge, Nehir Dalyan Sade 36 Parça Çatal - Kaşık Takımı, Arzum Dikey Süpürge, TAÇ Ultra Granit Derin Tencere, Masa Takımı ve beraberinde yüzlerce ürün ucuza satışa sunulacak. İşte A101 merak edilen indirim afişi…
A101 4 Ocak aktüel ürünler kataloğunda yer alan yüzlerce ürünün yeni fiyat listesi açıklandı. 11 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 16.999 TL, Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 9.499 TL, Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL, OUKITEL C32 Cep Telefonu 4.499 TL, SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL, Samsung Cyclone Süpürge 2.999 TL, Arzum AR4096 Dikey Süpürge 1.099 TL, Kiwi Filtre Kahve Makinesi 439 TL, Aprilla Su Dalgası Maşası 399 TL, Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 679 TL, Aprilla Erkek Bakım Seti 379 TL, Goldmaster Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 249 TL, TAÇ Ultra Granit Basık Tencere 419 TL fiyat etiketi ile uygun fiyattan satışa sunuluyor. Haftanın kataloğu ile birlikte yüzlerce ürün 11 Ocak tarihine kadar uygun fiyattan A101 mağazalarında yerini alacak.
A101 4 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 13.999 TL
Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 16.999 TL
Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 9.499 TL
Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.399 TL
Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL
OUKITEL C32 Cep Telefonu 4.499 TL
SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL
SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.499 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 14.499 TL
Samsung Cyclone Süpürge 2.999 TL
Arzum AR4096 Dikey Süpürge 1.099 TL
Kiwi Filtre Kahve Makinesi 439 TL
Aprilla Su Dalgası Maşası 399 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 279 TL
Arzum Violet Epilasyon Aleti 379 TL
Arzum Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı 99,90 TL
Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 679 TL
Aprilla Erkek Bakım Seti 379 TL
Goldmaster Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 249 TL
TAÇ Ultra Granit Basık Tencere 419 TL
TAÇ Ultra Granit Derin Tencere 419 TL
TAÇ Ultra Granit Tava 299 TL
Vakumlu Kilitli Saklama Kabı 3'lü Set 129 TL
Saklama Kabı Seti 8 Parça 139 TL
Manuel Kollu Rende 199 TL
Pratik Basmalı Rende 119 TL
Nehir Fiesta Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL
Nehir Zafir Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL
Nehir Dalyan Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 990 TL
Nehir Dalyan Sade 36 Parça Çatal - Kaşık Takımı 1.390 TL
Paşabahçe Frezya Tatlı Tabağı 14,90 TL
Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 139 TL
Paşabahçe Plastik Pakalı Yuvarlak Borcam 99,90 TL
Paşabahçe Madlen Ayaklı Kare Servis Tabağı 149 TL
Paşabahçe Lotus Ayaklı Meyvelik 129 TL
Renkli Cam Kase 49,90 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor Nefise kimdir, nereli, kaç yaşında? Nefise Karatay hangi sezon şampiyon oldu?
- Gelinim Mutfakta 2 Ocak puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı 2024? Günün birincisi...
- Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yarışmacısı Ogeday Girişken dizilerde oynadı mı?
- Survivor Seda kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 Seda Aktuğlu evli mi, ne iş yapıyor?
- Ocak 2024 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 2024 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4D'li taşerona ek zam var mı?
- SSK, Bağkur'luya müjde geldi! Miktarlar değişiyor! Emekli memur zammı, engelli aylığı, 65 yaş, kıdem tazminatı...
- % 38.59 oranla maaşlar hesaplandı! SGK- SSK, Bağkur'luya zam tablosu: 7.600, 7.800, 7.900, 8.000 TL alanlar refah payı ile...
- Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL olacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2024? ZAMLI YENİ MAAŞ LİSTESİ 2024!
- Yarıyıl tatili ne zaman, kaç gün kaldı? Okullar ne zaman tatil olacak 2024? İlkokul, ortaokul, lise karne günü...
- Survivor Poyraz kimdir? Survivor All Star 2024 Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
- Survivor 2024 ilk bölüm ne zaman? SURVİVOR ALL STAR saat kaçta başlıyor? Kırmızı - mavi takım yarışmacıları...
- 2. Torba Yasa içeriği ve maddeleri şekillendi! Torba Yasa 2024 son durum: 3600 ek gösterge, 7200 Bağkur erken emeklilik, taşeron işçiye kadro...