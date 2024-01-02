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4 Ocak A101 aktüel indirim kataloğu yayınlandı! Filtre kahve makinesi, Samsung süpürge, Arzum ütü, Granit tencere seti uygun fiyattan satışta

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 02.01.2024
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4 Ocak A101 aktüel indirim kataloğu yayınlandı! Filtre kahve makinesi, Samsung süpürge, Arzum ütü, Granit tencere seti uygun fiyattan satışta

A101 4 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınladı! 11 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet, Samsung Cyclone Süpürge, Nehir Dalyan Sade 36 Parça Çatal - Kaşık Takımı, Arzum Dikey Süpürge, TAÇ Ultra Granit Derin Tencere, Masa Takımı ve beraberinde yüzlerce ürün ucuza satışa sunulacak. İşte A101 merak edilen indirim afişi…

A101 4 Ocak aktüel ürünler kataloğunda yer alan yüzlerce ürünün yeni fiyat listesi açıklandı. 11 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 16.999 TL, Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 9.499 TL, Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL, OUKITEL C32 Cep Telefonu 4.499 TL, SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL, Samsung Cyclone Süpürge 2.999 TL, Arzum AR4096 Dikey Süpürge 1.099 TL, Kiwi Filtre Kahve Makinesi 439 TL, Aprilla Su Dalgası Maşası 399 TL, Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 679 TL, Aprilla Erkek Bakım Seti 379 TL, Goldmaster Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 249 TL, TAÇ Ultra Granit Basık Tencere 419 TL fiyat etiketi ile uygun fiyattan satışa sunuluyor. Haftanın kataloğu ile birlikte yüzlerce ürün 11 Ocak tarihine kadar uygun fiyattan A101 mağazalarında yerini alacak.

A101 4 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 13.999 TL

Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 16.999 TL

Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 9.499 TL

Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.399 TL

Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL

OUKITEL C32 Cep Telefonu 4.499 TL

SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.499 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 14.499 TL

Samsung Cyclone Süpürge 2.999 TL

Arzum AR4096 Dikey Süpürge 1.099 TL

Kiwi Filtre Kahve Makinesi 439 TL

Aprilla Su Dalgası Maşası 399 TL

Aprilla Saç Düzleştirici 279 TL

Arzum Violet Epilasyon Aleti 379 TL

Arzum Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı 99,90 TL

Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 679 TL

Aprilla Erkek Bakım Seti 379 TL

Goldmaster Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 249 TL

TAÇ Ultra Granit Basık Tencere 419 TL

TAÇ Ultra Granit Derin Tencere 419 TL

TAÇ Ultra Granit Tava 299 TL

Vakumlu Kilitli Saklama Kabı 3'lü Set 129 TL

Saklama Kabı Seti 8 Parça 139 TL

Manuel Kollu Rende 199 TL

Pratik Basmalı Rende 119 TL

Nehir Fiesta Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL

Nehir Zafir Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL

Nehir Dalyan Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 990 TL

Nehir Dalyan Sade 36 Parça Çatal - Kaşık Takımı 1.390 TL

Paşabahçe Frezya Tatlı Tabağı 14,90 TL

Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 139 TL

Paşabahçe Plastik Pakalı Yuvarlak Borcam 99,90 TL

Paşabahçe Madlen Ayaklı Kare Servis Tabağı 149 TL

Paşabahçe Lotus Ayaklı Meyvelik 129 TL

Renkli Cam Kase 49,90 TL

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