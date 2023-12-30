4 Ocak 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! A101 Asgari ücret zammı sonrası ilk indirim afişi…

Herkesin merak ettiği A101 4 Ocak aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin listesi paylaşıldı. 11 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 16.999 TL, Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 9.499 TL, Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.399 TL, Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL, OUKITEL C32 Cep Telefonu 4.499 TL, SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL, SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.499 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 14.499 TL, Samsung Cyclone Süpürge 2.999 TL, Arzum AR4096 Dikey Süpürge 1.099 TL, Kiwi Filtre Kahve Makinesi 439 TL, Aprilla Su Dalgası Maşası 399 TL, Vakumlu Kilitli Saklama Kabı 3'lü Set 129 TL, Saklama Kabı Seti 8 Parça 139 TL, Manuel Kollu Rende 199 TL, Pratik Basmalı Rende 119 TL uygun fiyatta satışa sunuluyor. 2024 Asgari ücret zammı açıklamasının ardından ilk kataloğunu yayınlayan A101, yüzlerce üründe daha indirim uyguladığını açıkladı. İşte A101'in yeni indirim afişi...

A101 4 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU