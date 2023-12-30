4 Ocak 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! A101 Asgari ücret zammı sonrası ilk indirim afişi…
A101 4 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınladı. 11 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak haftanın indirim kataloğunda Samsung Cyclone Süpürge, Nehir Dalyan Sade 36 Parça Çatal - Kaşık Takımı, Arzum Dikey Süpürge, TAÇ Ultra Granit Derin Tencere, Masa Takımı, Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet ve daha fazlası uygun fiyata satışa sunuluyor. İşte Asgari ücret zammı sonrası ilk A101 indirim listesi…
Herkesin merak ettiği A101 4 Ocak aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin listesi paylaşıldı. 11 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 16.999 TL, Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 9.499 TL, Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.399 TL, Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL, OUKITEL C32 Cep Telefonu 4.499 TL, SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL, SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.499 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 14.499 TL, Samsung Cyclone Süpürge 2.999 TL, Arzum AR4096 Dikey Süpürge 1.099 TL, Kiwi Filtre Kahve Makinesi 439 TL, Aprilla Su Dalgası Maşası 399 TL, Vakumlu Kilitli Saklama Kabı 3'lü Set 129 TL, Saklama Kabı Seti 8 Parça 139 TL, Manuel Kollu Rende 199 TL, Pratik Basmalı Rende 119 TL uygun fiyatta satışa sunuluyor. 2024 Asgari ücret zammı açıklamasının ardından ilk kataloğunu yayınlayan A101, yüzlerce üründe daha indirim uyguladığını açıkladı. İşte A101'in yeni indirim afişi...
A101 4 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 13.999 TL
Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 16.999 TL
Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 9.499 TL
Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.399 TL
Lenovo N4120 Notebook 6.999 TL
OUKITEL C32 Cep Telefonu 4.499 TL
SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL
SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.499 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 14.499 TL
Samsung Cyclone Süpürge 2.999 TL
Arzum AR4096 Dikey Süpürge 1.099 TL
Kiwi Filtre Kahve Makinesi 439 TL
Aprilla Su Dalgası Maşası 399 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 279 TL
Arzum Violet Epilasyon Aleti 379 TL
Arzum Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı 99,90 TL
Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 679 TL
Aprilla Erkek Bakım Seti 379 TL
Goldmaster Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 249 TL
TAÇ Ultra Granit Basık Tencere 419 TL
TAÇ Ultra Granit Derin Tencere 419 TL
TAÇ Ultra Granit Tava 299 TL
Vakumlu Kilitli Saklama Kabı 3'lü Set 129 TL
Saklama Kabı Seti 8 Parça 139 TL
Manuel Kollu Rende 199 TL
Pratik Basmalı Rende 119 TL
Nehir Fiesta Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL
Nehir Zafir Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL
Nehir Dalyan Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 990 TL
Nehir Dalyan Sade 36 Parça Çatal - Kaşık Takımı 1.390 TL
Paşabahçe Frezya Tatlı Tabağı 14,90 TL
Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 139 TL
Paşabahçe Plastik Pakalı Yuvarlak Borcam 99,90 TL
Paşabahçe Madlen Ayaklı Kare Servis Tabağı 149 TL
Paşabahçe Lotus Ayaklı Meyvelik 129 TL
Renkli Cam Kase 49,90 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü, mesai sayılacak mı? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
- Mehmet Büyükekşi istifa etti mi, edecek mi? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Süper Kupa maçı iptal mi, ertelendi mi, kaçta oynanacak? Son dakika Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa maçı oynanacak mı?
- Süper Kupa ödülü ne kadar, kaç TL? 29 Aralık 2023 GS-FB maçını kazanana kaç para verilecek? Şampiyon ve finaliste ödenecek tutarlar...
- Milli Piyango amorti çıktı ne demek, ne anlama geliyor? Amorti ikramiyesi kaç TL, nasıl belirlenir, hangi biletlere çıkar?
- Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı, son durum ne? GS-FB Süper Kupa Final ilk 11'leri belli oldu mu, kadroda kimler var?
- Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zamana ertelendi? Süper Kupa finali hangi tarihte oynanacak?
- Emekliye %10'luk refah payı+3 bin TL seyyanen zam çıktı! Beklenti anketiyle 2024'te SGK-SSK, Bağkur'luya %37.92 enflasyon farkı geldi! %6 ek ödeme dahilinde...
- 400 milyon TL Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta? 2024 yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?
- 2024 yılbaşı Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan o numaralar..
- Emekliye 2024 Ocak müjdesi duyuruldu! En düşük maaşa ek 10.000 TL- 12.750 TL ödeme! EYT, SSK, Bağkur, dul ve yetimler...
- ATV CANLI İZLE | GS - FB Süper Kupa Final maçı canlı yayın izle! ATV 29 Aralık yayın akışı