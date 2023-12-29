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Haberler Aktüel Haberleri Tarım Kredi Market 29 Aralık dev indirim kataloğu: Bütün Piliç 60,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL…

Tarım Kredi Market 29 Aralık dev indirim kataloğu: Bütün Piliç 60,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL…

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Giriş Tarihi: 29.12.2023 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
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Tarım Kredi Market 29 Aralık dev indirim kataloğu: Bütün Piliç 60,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL…

Tarım Kredi Market, müşterilerini yılbaşında özel bir indirim şöleniyle karşılıyor. 29 Aralık Kataloğu'nda genişletilen ürün çeşitliliği ve cazip fiyatlar, alışveriş tutkunları için çekici bir fırsat sunuyor. 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan bu büyük indirim kampanyası kapsamında, Pekin Ördeği sadece 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, lezzetli Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film sadece 49,90 TL, Yumuşatıcı ve Sıvı El Sabunu 49,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı ise sadece 174,90 TL gibi birçok ürün özel indirimlerle müşterilere sunuluyor. İşte indirim afişi..

Tarım Kredi Market, müşterilerine yılbaşı özel indirim kampanyasıyla keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor. 29 Aralık Kataloğu'nda genişletilen ürün yelpazesi ile dikkat çeken market, 31 Aralık 2023 tarihine kadar sabit fiyatlarla alışveriş imkanı tanıyor. Kampanya dahilinde sunulan avantajlı fiyatlar arasında Pekin Ördeği sadece 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, lezzetli Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 metrelik Streç Film sadece 49,90 TL, Yumuşatıcı ve Sıvı El Sabunu 49,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı ise sadece 174,90 TL gibi birçok ürün bulunuyor. Bu özel indirimlerden faydalanmak isteyenler, 31 Aralık tarihine kadar Tarım Kredi Market şubelerinden veya online platformlardan alışveriş yapabilirler. Yılbaşı alışverişinizi Tarım Kredi Market ile yaparak, hesaplı ve kaliteli ürünlerle dolu bir başlangıç yapabilirsiniz. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları...

BİM 2024 Asgari ücret zammı sonrası ilk aktüel ürünler kataloğu: BİM’de 5 Ocak 2024 itibariyle satışa sunulacak ürünlerin fiyatları.. BİM 2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI İLK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: BİM’DE 5 OCAK 2024 İTİBARİYLE SATIŞA SUNULACAK ÜRÜNLERİN FİYATLARI..
ŞOK 28 Aralık aktüel ürünler kataloğunda ne var? Mutfak gereçleri, tekstil ürünleri, bilgisayar, gıda ve bebek ürünleri uygun fiyata satılacak ŞOK 28 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NE VAR? MUTFAK GEREÇLERİ, TEKSTİL ÜRÜNLERİ, BİLGİSAYAR, GIDA VE BEBEK ÜRÜNLERİ UYGUN FİYATA SATILACAK
28 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Ultra HD Smart TV, çay makinesi, döküm tencere, fotoğraf yazıcısı uygun fiyattan satışta 28 ARALIK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLADI! ULTRA HD SMART TV, ÇAY MAKİNESİ, DÖKÜM TENCERE, FOTOĞRAF YAZICISI UYGUN FİYATTAN SATIŞTA

TARIM KREDİ 29 ARALIK İNDİRİM KATALOĞU!

PEKİN ÖRDEĞİ 139,90 TL

BAKPİLİÇ KÜÇÜK FİLETO 132,90 TL

FISH FISH KARİDES 79,90 TL

TK SOYULMUŞ SOSİS 64,90 TL

TK KASAP SUCUK 133,90 TL

TK MACAR SALAM 59,50 TL

SUPERFRESH SOĞAN HALKASI 52,90 TL


NİLSON FLASH 3'LÜ PRİZ 129,90 TL

SİMBO FRENCH PRESS 59,90 TL

TİTİZ SMART DOOR MAKARNA SÜZGEÇİ 59,90 TL

ELİT KARTON BARDAK 9,50 TL

FLOWPACK STREÇ FİLM 49,90 TL

FLOWPACK KİLİTLİ BUZDOLABI POŞETİ 10,50 TL

COOK PİŞİRME KAĞIDI 18,90 TL

VİKİNG SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 69,90 TL

VİKİNG KONSATRE YUMUŞATICI 49,90 TL

DURU BANYO SABUNU 44,90 TL

ELİT SIVI SABUN ÇEŞİTLERİ 18,90 TL

MOLPED PURE&SOFT 69,90 TL

MOLPED YOĞUN KORUMA GÜNLÜK PED 49,90 TL

MOLPED GÜNLÜK PED 29,90 TL

MR. OXY YÜZEY TEMİZLEME HAVLUSU 54,90 TL

CLEAN ISLAK HAVLU 17,90 TL

FAMİLİA PLUS BAMBU NATURAL TUVALET KAĞIDI 174,90 TL

ELİT TUVALET KAĞIDI 97,90 TL

ELİT KAĞIT HAVLU 46,90 TL

ELİT PEÇETE 100 YAPRAK 14,90 TL

SUPERFRESH SÜT MISIR 47,90 TL

TKK KÖZLENMİŞ PATLICAN 22,90 TL

ASR İŞKEMBE ÇORBASI 69,90 TL

TK GARNİTÜR 19,90 TL

TK MAKARNA ÇEŞİTLERİ 14,50 TL

TK KIRMIZI MERCİMEK 32,90 TL

ANADOLU OSMANCIK PİRİNCİ 37,90 TL

TK PATLATMALIK MISIR 26,90 TL

TK SALEP 72,90 TL

SÜTAŞ SALEP 38,90 TL

İÇİM TEREYAĞI 249,90 TL

TK ESKİ KAŞAR PEYNİR 89,90 TL

TK TAZE KAŞAR PEYNİR 205 TL

TARSÜT TAZE KAŞAR PEYNİR 82,90 TL

TARSÜT TOST PEYNİRİ 127,90 TL

TARSÜT İZMİR TULUM PEYNİR 92,50 TL

TK KÜLTÜRLÜ BEYAZ PEYNİR 109,90 TL

TK OLGUNLAŞTIRILMIŞ PEYNİR 114,90 TL

TKS AYRAN 25,50 TL

TKS SÜZME YOĞURT 55 TL

TK KAYMAKLI TAVA YOĞURDU 35,00 TL

AKPINAR TAZA TAVA BEYAZ PEYNİR 84,50 TL

DİMES COOL LİME ÖZÜ 24,90 TL

BLACK BRUIN ENERJİ İÇECEĞİ 16,90 TL

TK MEYVE SUTU ÇEŞİTLERİ 28,90 TL

DİMES MEYVE SUYU ÇEŞİTLERİ 24,90 TL

TK MEYVE SUYU ÇEŞİTLERİ 35,90 TL

TK MEYVE SUYU 24,90 TL

TK MEYVE SUYU ÇEŞİTLERİ 22,90 TL

TK KAVRULMUŞ SARI LEBLEBİ 34,90 TL

TK KAVRULMUŞ KABAK ÇEKİRDEĞİ 46,90 TL

TK BADEM İÇİ 54,90 TL

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TK KAVRULMUŞ İÇ FINDIK 69,90 TL

TK KAVRULMUŞ YER FISTIĞI 32,90 TL

TK KARIŞIK KURU YEMİŞ 69,90 TL

KELEBEK CEVİZ İÇİ 76,90 TL

TK SİYAH ÇEKİRDEK 59,90 TL

TK ANTEP FISTIĞI 89,90 TL

TK BAĞDEM İÇİ 54,90 TL

TK BADEM İÇİ 54,90 TL

DOĞANAY ŞALGAM SUYU 16,90 TL

KINIK BURSA GAZOZU 26,90 TL

ULUDAĞ GAZOZ ÇEŞİTLERİ 22,90 TL

DOĞANAY LİMONATA ÇEŞİTLERİ 16,50 TL

TK AROMALI SOĞUK ÇAY 12,50 TL

KIZILAY AROMALI MADEN SUYU 32,90 TL

TK TÜRK KAHVESİ 20,90 TL

KIZILAY MADEN SUYU 23,90 TL

TK DEMİNDE TİRYAKİ ÇAY 89,90 TL

SARIYER İÇECEK ÇEŞİTLERİ 24,90 TL

ÜLKER NAPOLİTAN 11,90 TL

ÜLKER KARE ÇİKOLATA 17,90 TL

LUPPO SANDVİÇ KEK 26,90 TL

ÜLKER KREMALI BİSKÜVİ 15,90 TL

ETİ BURÇAK BİSKÜVİ 29,90 TL

TADELLE KİNG SİZE ÇİKOLATA 16,90 TL

NUTYMAX ÇİKOLATA 11,90 TL

BİCOLATA MOOD DOLGULU BİSKÜVİ 25,90 TL

TK KREMALI GOFRET 14,90 TL

ETİ GONG MISIR PATLAĞI 16,90 TL

NUTZZ POPCORN KLASİK 19,90 TL

RİVO BUĞDAY CİPSİ 9,90 TL

CİPSO PATATES CİPSİ 19,90 TL

MASTE PATATO PATATES CİPSİ 38,90 TL

ÇEREZOS MISIR ÇEREZİ ÇEŞİTLERİ 17,90 TL

TK BEZELYE KONSERVE 24,90 TL

BÜTÜN PİLİÇ 60,90 TL

TK DANA KIYMA 400 GR 103,90 TL

SUPERFRESH PİZZA KİNG 54,90 TL

TK DONUK PATATES ÇEŞİTLERİ 41,90 TL

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