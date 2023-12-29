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BİM Asgari ücret zammı sonrası ilk aktüel ürünler kataloğu: BİM’de 5 Ocak 2024 itibariyle satışa sunulacak ürünlerin fiyatları..

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 29.12.2023 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
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BİM Asgari ücret zammı sonrası ilk aktüel ürünler kataloğu: BİM’de 5 Ocak 2024 itibariyle satışa sunulacak ürünlerin fiyatları..

BİM, 5 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. 12 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek indirim kampanyası kapsamında, birbirinden kullanışlı ürünler özel fiyatlarla satışa sunulacak. Kumtel Turbo Cam Ankastre Set, Dijitsu 65" UHD WebOS Tv, Philips Yeni Nesil Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, HP 7N4W2AA Notebook ve Luxell XXL 7.5L Fastfryer gibi dikkat çeken ürünler, BİM mağazalarında müşterilerini bekliyor olacak. İşte 2024 Asgari ücret zammı sonrası ilk BİM indirim kataloğu…

BİM, 5 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve 12 Ocak 2024 tarihine kadar sürecek olan aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Kampanya kapsamında birçok dikkat çeken ürün, özel indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Dijitsu 65" UHD WebOS Tv 14.799 TL, Nordmende 55" UHD Android Tv 10.999 TL, LG 55" UHD WebOS Smart Tv 18.999 TL, Dijitsu 43" FHD Android Smart Tv 5.799 TL, Xiaomi Tv Box S 2ND Generation 1.649 TL, HP 7N4W2AA Notebook 11.429 TL, Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.699 TL, Casper Via M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL, Philips Hızlı Şarj Aleti 199 TL, Philips Buhar Kazanlı Ütü 3.799 TL, Heifer Çubuk Blender 399 TL, Luxell XXL 7.5L Fastfryer 2.499 TL, Stanley Advanture Termos 1 Litre 999 TL, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.699 TL, Philips Sakal Düzeltici 439 TL gibi birçok ürün, müşterilere uygun fiyatlarla sunulacak. BİM, 2024 Asgari Ücret zammının ardından ilk indirim kataloğunu yayınlayarak, müşterilere cazip fırsatlar sunmayı hedefliyor. İşte BİM'in 2024 Ocak ayı ilk indirim afişi…

Tarım Kredi Market 29 Aralık dev indirim kataloğu: Bütün Piliç 60,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL… TARIM KREDİ MARKET 28 ARALIK DEV İNDİRİM KATALOĞU: BÜTÜN PİLİÇ 60,90 TL, YUMUŞATICI 49,90 TL, SIVI EL SABUNU 18,90 TL, 40'LI TUVALET KAĞIDI 174,90 TL…
ŞOK 28 Aralık aktüel ürünler kataloğunda ne var? Mutfak gereçleri, tekstil ürünleri, bilgisayar, gıda ve bebek ürünleri uygun fiyata satılacak ŞOK 28 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NE VAR? MUTFAK GEREÇLERİ, TEKSTİL ÜRÜNLERİ, BİLGİSAYAR, GIDA VE BEBEK ÜRÜNLERİ UYGUN FİYATA SATILACAK
28 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Ultra HD Smart TV, çay makinesi, döküm tencere, fotoğraf yazıcısı uygun fiyattan satışta 28 ARALIK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLADI! ULTRA HD SMART TV, ÇAY MAKİNESİ, DÖKÜM TENCERE, FOTOĞRAF YAZICISI UYGUN FİYATTAN SATIŞTA

BİM 5 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Dijitsu 65" UHD WebOS Tv 14.799 TL

Nordmende 55" UHD Android Tv 10.999 TL

LG 55" UHD WebOS Smart Tv 18.999 TL

Dijitsu 43" FHD Android Smart Tv 5.799 TL

Xiaomi Tv Box S 2ND Generation 1.649 TL

HP 7N4W2AA Notebook 11.429 TL

Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.699 TL

Casper Via M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL

Philips Hızlı Şarj Aleti 199 TL

Philips El Feneri 149 TL

Philips Yeni Nesil Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere 2.999 TL

Philips Buhar Kazanlı Ütü 3.799 TL

Heifer Çubuk Blender 399 TL

Luxell XXL 7.5L Fastfryer 2.499 TL

Stanley Advanture Termos 1 Litre 999 TL

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.699 TL

Philips Sakal Düzeltici 439 TL

Katlanır Yatak 999 TL

Kumtel Turbo Cam Ankastre Set 6.499 TL

Benante Melamin Kek Fanusu ve Spatula 149 TL

Standlı Servis Seti 6 Parça 149 TL

Mutfak Seti 9 Parça 149 TL

Pedallı Çöp Kovası 149 TL

Raf Ünitesi 149 TL

Cam Kurabiyelik 149 TL

Kadın - Erkek Welsoft Kapüşonlu Sweat 149 TL

Kadın - Erkek Yarım Fermuarlı Polar Üst 149 TL

Hayvan Figürlü Kadın Panduf 149 TL

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