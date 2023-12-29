5 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı: Akıllı TV, cep telefonu, kazanlı ütü, airfryer, stanly termos, blender uygun fiyattan satışta
BİM, 5 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. 12 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek indirim kampanyası kapsamında, birbirinden kullanışlı ürünler özel fiyatlarla satışa sunulacak. Kumtel Turbo Cam Ankastre Set, Dijitsu 65" UHD WebOS Tv, Philips Yeni Nesil Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, HP 7N4W2AA Notebook ve Luxell XXL 7.5L Fastfryer gibi dikkat çeken ürünler, BİM mağazalarında müşterilerini bekliyor olacak. İşte 2024 Asgari ücret zammı sonrası ilk BİM indirim kataloğu…
BİM, 5 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve 12 Ocak 2024 tarihine kadar sürecek olan aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Kampanya kapsamında birçok dikkat çeken ürün, özel indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Dijitsu 65" UHD WebOS Tv 14.799 TL, Nordmende 55" UHD Android Tv 10.999 TL, LG 55" UHD WebOS Smart Tv 18.999 TL, Dijitsu 43" FHD Android Smart Tv 5.799 TL, Xiaomi Tv Box S 2ND Generation 1.649 TL, HP 7N4W2AA Notebook 11.429 TL, Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.699 TL, Casper Via M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL, Philips Hızlı Şarj Aleti 199 TL, Philips Buhar Kazanlı Ütü 3.799 TL, Heifer Çubuk Blender 399 TL, Luxell XXL 7.5L Fastfryer 2.499 TL, Stanley Advanture Termos 1 Litre 999 TL, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.699 TL, Philips Sakal Düzeltici 439 TL gibi birçok ürün, müşterilere uygun fiyatlarla sunulacak. BİM, 2024 Asgari Ücret zammının ardından ilk indirim kataloğunu yayınlayarak, müşterilere cazip fırsatlar sunmayı hedefliyor. İşte BİM'in 2024 Ocak ayı ilk indirim afişi…
BİM 5 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dijitsu 65" UHD WebOS Tv 14.799 TL
Nordmende 55" UHD Android Tv 10.999 TL
LG 55" UHD WebOS Smart Tv 18.999 TL
Dijitsu 43" FHD Android Smart Tv 5.799 TL
Xiaomi Tv Box S 2ND Generation 1.649 TL
HP 7N4W2AA Notebook 11.429 TL
Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.699 TL
Casper Via M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL
Philips Hızlı Şarj Aleti 199 TL
Philips El Feneri 149 TL
Philips Yeni Nesil Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere 2.999 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü 3.799 TL
Heifer Çubuk Blender 399 TL
Luxell XXL 7.5L Fastfryer 2.499 TL
Stanley Advanture Termos 1 Litre 999 TL
Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.699 TL
Philips Sakal Düzeltici 439 TL
Katlanır Yatak 999 TL
Kumtel Turbo Cam Ankastre Set 6.499 TL
Benante Melamin Kek Fanusu ve Spatula 149 TL
Standlı Servis Seti 6 Parça 149 TL
Mutfak Seti 9 Parça 149 TL
Pedallı Çöp Kovası 149 TL
Raf Ünitesi 149 TL
Cam Kurabiyelik 149 TL
Kadın - Erkek Welsoft Kapüşonlu Sweat 149 TL
Kadın - Erkek Yarım Fermuarlı Polar Üst 149 TL
Hayvan Figürlü Kadın Panduf 149 TL
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