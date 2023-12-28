Tarım Kredi Market 28 Aralık dev indirim kataloğu: Bütün Piliç 60,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL…

Tarım Kredi Market, müşterilerine yılbaşı özel indirim kampanyasıyla keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor. 28 Aralık Kataloğu'nda genişletilen ürün yelpazesi ile dikkat çeken market, 31 Aralık 2023 tarihine kadar sabit fiyatlarla alışveriş imkanı tanıyor. Kampanya dahilinde sunulan avantajlı fiyatlar arasında Pekin Ördeği sadece 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, lezzetli Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 metrelik Streç Film sadece 49,90 TL, Yumuşatıcı ve Sıvı El Sabunu 49,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı ise sadece 174,90 TL gibi birçok ürün bulunuyor. Bu özel indirimlerden faydalanmak isteyenler, 31 Aralık tarihine kadar Tarım Kredi Market şubelerinden veya online platformlardan alışveriş yapabilirler. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…

TARIM KREDİ 28 ARALIK İNDİRİM KATALOĞU!