28 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Ultra HD Smart TV, çay makinesi, döküm tencere, fotoğraf yazıcısı uygun fiyattan satışta

A101, müşterilerine 28 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğu ile çekici fırsatlar sunmaya devam ediyor. 4 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olan bu özel kampanya, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla müşterilere ulaştırıyor. Toshiba 55" Ultra HD Android TV sadece 13.499 TL, ONVO 42" Full HD Android 13 Smart LED TV ise 5.699 TL olarak satışa sunuluyor. Ayrıca, Canon SELPHY CP1500 Kompakt Fotoğraf Yazıcısı 3.499 TL, Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 4.999 TL, SEG ST 283 Buzdolabı 7.599 TL, Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı ise sadece 1.999 TL. ONVO OVFRY06 Yağsız Fritöz Airfryer 2.499 TL, Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi 899 TL ve Kiwi KCM-7570 Türk Kahvesi Makinesi 639 TL gibi birçok ürün de indirimli fiyatlarla müşterilere sunuluyor. A101'in avantajlı kampanyasıyla alışveriş yapmak isteyenler, 4 Ocak tarihine kadar mağazalarını ziyaret edebilirler. İşte haftanın BİM indirim afişi…

A101 28 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!