ŞOK 27 Aralık aktüel ürünler kataloğunda ne var? Mutfak gereçleri, tekstil ürünleri, bilgisayar, gıda ve bebek ürünleri uygun fiyata satılacak

ŞOK, 27 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerine birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor. 3 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, Salta markasına ait çeşitli mutfak ürünleri uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak. Salta 5 Parça Mutfak Seti 149 TL, Salta 4 Parça Mutfak Seti 99,95 TL, Salta Büyük Saklama Kabı 44,95 TL, Salta Orta Saklama Kabı 36,95 TL, Salta Küçük Saklama Kabı 26,95 TL, 4 Parça Mutfak Temizlik Seti 99,95 TL, Mısır Patlangaç 24,95 TL, Wellsoft Tv Battaniyesi 159 TL, Çift Kişilik Microfiber Yorgan 299 TL, Tek Kişilik Microfiber Yorgan 275 TL, Çift Taraflı Sherpa Kırlent Kılıfı 99,95 TL, Silikon Micro Yastık 69,95 TL, Slazanger Polar Bere 59,95 TL, Melis Bebek ve Sevimli Köpek 279 TL, Altını Islatan Melis Bebek 299 TL, Gokidy Robot Oyuncak Süpürge 299 TL, Çocuk Parkı 249 TL, Peluş Pet Seti 149 TL, Şef Pizza Seti 69,95 TL, Sök-Tak Dinazorlar 39,95 TL, Pet Seti 99,95 TL ve daha birçok ürün, uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak. İşte ŞOK haftanın indirim afişi…

ŞOK 27 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!