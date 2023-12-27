27 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Aktüel Haberleri ŞOK 27 Aralık aktüel ürünler kataloğunda ne var? Mutfak gereçleri, tekstil ürünleri, bilgisayar, gıda ve bebek ürünleri uygun fiyata satılacak

ŞOK 27 Aralık aktüel ürünler kataloğunda ne var? Mutfak gereçleri, tekstil ürünleri, bilgisayar, gıda ve bebek ürünleri uygun fiyata satılacak

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 27.12.2023 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
ABONE OL
ŞOK 27 Aralık aktüel ürünler kataloğunda ne var? Mutfak gereçleri, tekstil ürünleri, bilgisayar, gıda ve bebek ürünleri uygun fiyata satılacak

ŞOK, 27 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğunu müşterilerine sunarak 3 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olan özel kampanyasını duyurdu. Bu kapsamda Wellsoft Tv Battaniyesi sadece 159 TL, Çift Kişilik Microfiber Yorgan, Salta 5 Parça Mutfak Seti, Kadın Buklet Şal, Altını Islatan Melis Bebek, Silikon Micro Yastık, Thermoform Termal Çocuk Çorabı gibi birbirinden kullanışlı ürünler, indirimli fiyatlarla müşterilere sunulacak. İşte ŞOK indirim listesi…

ŞOK, 27 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerine birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor. 3 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, Salta markasına ait çeşitli mutfak ürünleri uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak. Salta 5 Parça Mutfak Seti 149 TL, Salta 4 Parça Mutfak Seti 99,95 TL, Salta Büyük Saklama Kabı 44,95 TL, Salta Orta Saklama Kabı 36,95 TL, Salta Küçük Saklama Kabı 26,95 TL, 4 Parça Mutfak Temizlik Seti 99,95 TL, Mısır Patlangaç 24,95 TL, Wellsoft Tv Battaniyesi 159 TL, Çift Kişilik Microfiber Yorgan 299 TL, Tek Kişilik Microfiber Yorgan 275 TL, Çift Taraflı Sherpa Kırlent Kılıfı 99,95 TL, Silikon Micro Yastık 69,95 TL, Slazanger Polar Bere 59,95 TL, Melis Bebek ve Sevimli Köpek 279 TL, Altını Islatan Melis Bebek 299 TL, Gokidy Robot Oyuncak Süpürge 299 TL, Çocuk Parkı 249 TL, Peluş Pet Seti 149 TL, Şef Pizza Seti 69,95 TL, Sök-Tak Dinazorlar 39,95 TL, Pet Seti 99,95 TL ve daha birçok ürün, uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak. İşte ŞOK haftanın indirim afişi

Tarım Kredi Market 27 Aralık dev indirim kataloğu: Bütün Piliç 60,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL… TARIM KREDİ MARKET 25 ARALIK DEV İNDİRİM KATALOĞU: BÜTÜN PİLİÇ 60,90 TL, YUMUŞATICI 49,90 TL, SIVI EL SABUNU 18,90 TL, 40'LI TUVALET KAĞIDI 174,90 TL…
28 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Ultra HD Smart TV, çay makinesi, döküm tencere, fotoğraf yazıcısı uygun fiyattan satışta 28 ARALIK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLADI! ULTRA HD SMART TV, ÇAY MAKİNESİ, DÖKÜM TENCERE, FOTOĞRAF YAZICISI UYGUN FİYATTAN SATIŞTA
BİM 29 Aralık aktüel ürünler kataloğu: 4K Smart Nanocell Tv, Buharlı Ütü, Yüzey Temizleyizi Mop, Airfryer uygun fiyata satışta BİM 29 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 4K SMART NANOCELL TV, BUHARLI ÜTÜ, YÜZEY TEMİZLEYİZİ MOP, AİRFRYER UYGUN FİYATA SATIŞTA

ŞOK 27 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

Salta 5 Parça Mutfak Seti 149 TL,

Salta 4 Parça Mutfak Seti 99,95 TL,

Salta Büyük Saklama Kabı 44,95 TL,

Salta Orta Saklama Kabı 36,95 TL,,

Salta Küçük Saklama Kabı 26,95 TL,

4 Parça Mutfak Temizlik Seti 99,95 TL,

Mısır Patlangaç 24,95 TL

Montella İkiz Balık Tavası 299 TL,

Petcom Şarjörlü Rende 149 TL,

Yuvarlak Mısır Kovası 19,95 TL,

3'lü Servis Seti 19,95 TL

Snoopy Masa Üstü & Asılabilir Saat 149 TL

Wellsoft Tv Battaniyesi 159 TL,

Çift Kişilik Microfiber Yorgan 299 TL,

Tek Kişilik Microfiber Yorgan 275 TL,

Çift Taraflı Sherpa Kırlent Kılıfı 99,95 TL,

Silikon Micro Yastık 69,95 TL,

Slazanger Polar Bere 59,95 TL,

Kadın Bere 59,95 TL

Kadın Panço 199 TL,

Erkek Polar Gömlek 199 TL,

Kadın Terlik 99,95 TL

Thermoform Termal Çocuk Çorabı 59,95 TL

Kadın Buklet Şal 179 TL,

Kadın Şal 149 TL,

Chantale Dantelli Bralet 115 TL,

Chantale Erkek Boxer 54,95 TL,

2'li Chantale Kadın Slip 49,95 TL,

Athurium Flamingo Çiçeği 99,90 TL

Kraton Salon Bitkisi 79,90 TL

Melis Bebek ve Sevimli Köpek 279 TL,

Altını Islatan Melis Bebek 299 TL,

Gokidy Robot Oyuncak Süpürge 299 TL,

Çocuk Parkı 249 TL,

Peluş Pet Seti 149 TL,

Şef Pizza Seti 69,95 TL,

Sök-Tak Dinazorlar 39,95 TL,

Pet Seti 99,95 TL,

Tamir Seti 69,95 TL

Pastalı Çay Tepsi Seti 99,95 TL,

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA