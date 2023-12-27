28 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Ultra HD Smart TV, çay makinesi, döküm tencere, fotoğraf yazıcısı uygun fiyattan satışta
A101, bugün müşterilerini 28 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğu ile ağırlıyor. 4 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olan özel indirim kampanyası, birbirinden çekici ürünleri müşterilere sunuyor. Toshiba 65" Ultra HD Smart TV, Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi, LAVA Döküm Basık Tencere, Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı, Canon SELPHY CP1500 Kompakt Fotoğraf Yazıcısı ve Büyük Boy PP Valiz gibi dikkat çeken ürünler, uygun fiyatlarla müşterilere ulaşıyor. İşte haftanın indirim listesi…
A101, müşterilerine 28 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğu ile birbirinden cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 4 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olan bu özel kampanya, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla müşterilerle buluşturuyor. Toshiba 55" Ultra HD Android TV sadece 13.499 TL, ONVO 42" Full HD Android 13 Smart LED TV ise 5.699 TL olarak sunuluyor. Ayrıca Canon SELPHY CP1500 Kompakt Fotoğraf Yazıcısı 3.499 TL, Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 4.999 TL, SEG ST 283 Buzdolabı 7.599 TL, Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı ise sadece 1.999 TL. ONVO OVFRY06 Yağsız Fritöz Airfryer 2.499 TL, Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi 899 TL ve Kiwi KCM-7570 Türk Kahvesi Makinesi 639 TL gibi birçok ürün de indirimli fiyatlarla müşterilere sunuluyor. İşte haftanın BİM indirim afişi…
A101 28 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 17.499 TL
Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 13.499 TL
ONVO 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.699 TL
Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.499 TL
Canon SELPHY CP1500 Kompakt Fotoğraf Yazıcısı 3.499 TL
Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 4.999 TL
TCL 30SE Cep Telefonu 3.999 TL
SEG CM 1012 10 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL
SEG BM 6001 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8.299 TL
SEG ST 283 Buzdolabı 7.599 TL
Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.999 TL
ONVO OVFRY06 Yağsız Fritöz Airfryer 2.499 TL
Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi 899 TL
Kiwi KCM-7570 Türk Kahvesi Makinesi 639 TL
Kiwi Stantlı Şarjlı Su Pompası 189 TL
Kiwi Narenciye Sıkacağı 239 TL
Kiwi Su Isıtıcı 199 TL
Aprilla Bukle Maşası 249 TL
Aprilla Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 439 TL
Aprilla Retro Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 239 TL
Kiwi Dijital Baskül 199 TL
Goldmaster Quick Erkek Bakım Seti 549 TL
LAVA Döküm Basık Tencere 1.099 TL
LAVA Döküm Sahan 449 TL
Hascevher Biance Derin Tencere 399 TL
Hascevher Biance Karnıyarık Tencere 399 TL
Hascevher Kumsal Tencere Seti 6 Parça 599 TL
Emaye Kek ve Tart Kalıbı 79,90 TL
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