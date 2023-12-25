Tarım Kredi Market 25 Aralık dev indirim kataloğu: Bütün Piliç 60,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL…
Tarım Kredi Market, yılbaşına özel düzenlediği büyük indirim kampanyasıyla müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. 25 Aralık Kataloğu'nda ürün çeşitliliğini ikiye katlayan market, 31 Aralık 2023 tarihine kadar aynı fiyatlarla alışveriş yapma imkanı tanıyor. Kampanya kapsamında sunulan indirimler arasında Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40’lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL gibi birçok ürün yer alıyor. İşte güncel TK indirim listesi…
Tarım Kredi Market, 25 Aralık itibariyle müşterilerine özel bir yeni yıl indirim kampanyası başlattı. Marketin geniş ürün yelpazesi, özel fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor. Kampanya dahilinde Pekin Ördeği 139,90 TL, Bütün Piliç 60,90 TL, Kasap Sucuk 133,90 TL, 150 m Streç Film 49,90 TL, Yumuşatıcı 49,90 TL, Sıvı El Sabunu 18,90 TL, 40'lı Tuvalet Kağıdı 174,90 TL, Bezelye Konserve 24,90 TL, Kırmızı Mercimek 32,90 TL, Osmancık Pirinci 37,90 TL, Tereyağı 249,90 TL, Tost Peyniri 127,90 TL, Beyaz Peynir 109,90 TL, Meyve Suyu Çeşitleri 24,90 TL, Karışık Kuru Yemiş 69,90 TL, Şalgam Suyu 16,90 TL, Türk Kahvesi 20,90 TL, Çay 89,90 TL, Sarıyer Kola 24,90 TL ve Kare Çikolata 17,50 TL gibi birçok ürün, avantajlı fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Bu özel fiyatlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, böylece yeni yıl öncesinde alışveriş yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte TK indirim afişinde yer alan ürünler ve fiyatları…
TARIM KREDİ 25 ARALIK İNDİRİM KATALOĞU!
PEKİN ÖRDEĞİ 139,90 TL
BAKPİLİÇ KÜÇÜK FİLETO 132,90 TL
FLOWPACK STREÇ FİLM 49,90 TL
FLOWPACK KİLİTLİ BUZDOLABI POŞETİ 10,50 TL
COOK PİŞİRME KAĞIDI 18,90 TL
VİKİNG SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 69,90 TL
VİKİNG KONSATRE YUMUŞATICI 49,90 TL
DURU BANYO SABUNU 44,90 TL
ELİT SIVI SABUN ÇEŞİTLERİ 18,90 TL
MOLPED PURE&SOFT 69,90 TL
MOLPED YOĞUN KORUMA GÜNLÜK PED 49,90 TL
FAMİLİA PLUS BAMBU NATURAL TUVALET KAĞIDI 174,90 TL
ELİT TUVALET KAĞIDI 97,90 TL
ELİT KAĞIT HAVLU 46,90 TL
TK KAYMAKLI TAVA YOĞURDU 35,00 TL
AKPINAR TAZA TAVA BEYAZ PEYNİR 84,50 TL
DİMES COOL LİME ÖZÜ 24,90 TL
BLACK BRUIN ENERJİ İÇECEĞİ 16,90 TL
TK MEYVE SUTU ÇEŞİTLERİ 28,90 TL
DİMES MEYVE SUYU ÇEŞİTLERİ 24,90 TL
CİPSO PATATES CİPSİ 19,90 TL
MASTE PATATO PATATES CİPSİ 38,90 TL
ÇEREZOS MISIR ÇEREZİ ÇEŞİTLERİ 17,90 TL
SUPERFRESH PİZZA KİNG 54,90 TL
TK DONUK PATATES ÇEŞİTLERİ 41,90 TL
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