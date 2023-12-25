25 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Aktüel Haberleri İŞKUR yılın son alımlarını paylaşıyor! İlkokul mezunu 5.234 personel alımı başladı! İşte temizlik görevlisi şartları

İŞKUR yılın son alımlarını paylaşıyor! İlkokul mezunu 5.234 personel alımı başladı! İşte temizlik görevlisi şartları

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 25.12.2023 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
ABONE OL
İŞKUR yılın son alımlarını paylaşıyor! İlkokul mezunu 5.234 personel alımı başladı! İşte temizlik görevlisi şartları

İŞKUR ilkokul mezunu adaylar arasından 4.526 temizlik görevlisi alımı yapacağını ilan etti. Yılın son alım ilanları kapsamında özel ve kamu kurumları arasından bazıları KPSS puan şartı ararken bazıları noter kurası ve mülakat ile alımlarını gerçekleştiriyor. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen detaylar ise İŞKUR üzerinden paylaşıldı.

İŞKUR yılın son temizlik görevlisi alım ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde özel ve kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere toplamda 4.526 temizlik görevlisi alınacak. En az ilkokul mezunu adayların başvuruda bulunabileceği ilanlar kapsamında bazı kurumlar KPSS puanı şartı aranırken bazıları ise KPSS puan şartı aramaksızın başvuruları kabul ediyor. İşte İŞKUR ilanları…

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Sağlık problemi bulunamamak,

Takım çalışmasına yatkın olmak,

Kişisel temizliğine önem veren

Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun

18-40 yaş aralığında bulunmak.

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda buluna bilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 internet adresine giriş yapın "MESLEK" yazan kutucuğa Temizlik Görevlisi yazarak ara ikonuna tıklayın. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.

İlk defa başvuruda bulunacak adaylar E-Devlet şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor.

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANLARI

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR yılın son Temizlik Görevlisi Alım İlanları

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA