Yılın son alımlarını yapacak kurumlar açıkladı! İŞKUR ile İlkokul mezunu 5.234 personel alımı başladı! İşte temizlik görevlisi şartları

İŞKUR yılın son temizlik görevlisi alım ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde özel ve kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere toplamda 4.526 temizlik görevlisi alınacak. En az ilkokul mezunu adayların başvuruda bulunabileceği ilanlar kapsamında bazı kurumlar KPSS puanı şartı aranırken bazıları ise KPSS puan şartı aramaksızın başvuruları kabul ediyor. İşte İŞKUR ilanları…